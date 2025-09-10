La calidad de tenis que se ha mostrado sobre las canchas del Complejo Panamericano no ha sido menor durante el desarrollo del GDL Open AKRON 2025; sin embargo, durante los tres días de actividades ha llegado una invitada que ha contenido las emociones de la afición, pero sobre todo de las jugadoras.

Por tercera noche consecutiva, la lluvia hizo de las suyas y obligó a la reprogramación de los dos últimos duelos de la jornada de hoy, entre ellos, el choque de mexicanas en el cuadro de dobles.

Además, también se suspendió la actividad en el partido en el que entraba en acción la belga Elise Mertens, la sembrada número uno del cuadro de singles de este certamen.

Sobre la cancha del estadio AKRON, Mertens se enfrentaba a la francesa Elsa Jacquemot, quien avanzó a la segunda ronda después de dejar en el camino a Maria Sakkari, la favorita de la afición tapatía.

Ambas jugadoras estaban dando un encuentro emocionante, que mantenía al filo de la butaca a quienes se dieron cita al recinto. Mertens, aprovechando su experiencia, había dado cuenta de la francesa en el primer set, en el que se impuso por 6-3, gracias a que rompió las dos oportunidades que tuvo en el parcial y a que fue efectiva con su primer servicio, pues logró cinco aces para imponer condiciones.

Sin embargo, en el segundo parcial el duelo se tornó más parejo, pues aunque se mantuvo errática, Jacquemot logró salvar cuatro oportunidades de quiebre, mientras que logró romperle el servicio a la belga en una ocasión para irse arriba 3-2, momento en el que se tuvo que suspender el encuentro.

Simultáneamente, en la cancha del Grandstand arrancaba el duelo de dobles en el que las mexicanas Fernanda Contreras y Giuliana Olmos eran las protagonistas, haciendo dupla con Rebecca Marino y Aldila Sutjiadi, respectivamente.

El duelo apenas había arrancado cuando la lluvia hizo de las suyas, con un 40-40 apenas en la disputa del primer game, por lo que los aficionados poco pudieron disfrutar del encuentro.

Esto obligó a que la organización del certamen reagendara ambos duelos y apretara aún más la programación para este jueves.

El encuentro entre Mertens y Jacquemot se jugará una vez concluido el partido entre Storm Hunter y Emiliana Arango, el cual arranca a las 14:00 horas en el Estadio AKRON.

El choque de dobles Contreras-Marino ante Olmos-Sutjiadi abrirá las acciones en el Grandstand y será en punto de las 12:00 horas.

