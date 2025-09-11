Green Bay vs. Washington: La segunda semana de la NFL arranca con el Thursday Night Football

La semana 2 de la NFL inicia con el esperado duelo del Thursday Night Football, donde se enfrentarán los Packers de Green Bay y los Commanders de Washington. Ambos equipos llegan tras victorias en la primera semana, por lo que buscarán mantener el paso y evitar un tropiezo temprano en la temporada.

Los Packers derrotaron a los Detroit Lions 27-13, mostrando que llegan con ambición esta temporada. Entre las figuras del equipo destacan el mariscal de campo Jordan Love, quien brilló ante Detroit, el corredor Josh Jacobs y los receptores Romeo Doubs y Jayden Reed. En la defensa, sobresalen el safety Xavier McKinney y el recién incorporado Micah Parsons, una de las contrataciones más importantes de Green Bay para esta campaña.

Por su parte, los Commanders también sumaron un triunfo en la semana 1 al superar 21-6 a los Giants, dejando claro que cuentan con un ataque eficiente y una defensa sólida. Sus principales referentes son el mariscal Jayden Daniels, quien sorprendió en la temporada 2024, y el receptor Deebo Samuel, ex de los 49ers, conformando una dupla ofensiva peligrosa.

En la defensiva de Washington, vale la pena seguir de cerca a Daron Payne, un ala que aporta grandes resultados, y al apoyador JerZhan Newton, además de Von Miller, cuya experiencia puede incrementar la presión sobre el mariscal de campo rival.

En la temporada 2025, Packers presenta el equipo que menor edad promedio con 25.6 años, mientras que Commanders es el más veterano con 28.9.

Los Commanders, con 16 jugadores mayores de 30 años, incluidos Von Miller, Bobby Wagner y Zach Ertz, cuentan con experiencia para manejar los tiempos de juego, interpretar defensas y capitalizar los errores del rival. En contraste, se enfrentarán a la juventud de los Packers, un equipo en el que ningún jugador no especialista supera los 30 años, y que apuesta a su resistencia, rapidez y dinamismo para sostener el ritmo del partido.

¿Donde ver en vivo Commanders vs. Packers?

El juego entre los Green Bay Packers y los Washington Commanders será transmitido en vivo para México hoy a través de Fox Sports a las 18:15 horas.