Canelo Álvarez hace cambiar de opinión a su hija, esta será su nueva profesión

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los máximos exponentes del deporte mexicano a nivel mundial y al parecer, Emily Cinnamon podría seguir los pasos de su padre y dejar huella en el deporte del país.

Tiempo atrás se mencionada que la joven de 17 años podría dedicarse al mundo de la actuación o el modelaje, situación que no le agradaba mucho al “Canelo”, pero que siempre buscó apoyarla en lo que le gustaría dedicarse, pero al parecer la opinión de su hija ha cambiado y ahora quiere dedicarse al deporte.

En una entrevista con la revista Caras, la hija mayor del pugilista, mencionó que su sueño es dedicarse a la equitación y representar a México en competencias de alto nivel.

“En el deporte tengo mis sueños muy claros, quiero representar a México en unas Olimpiadas, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y competencias de alto nivel y talla internacional”, mencionó Emily.

Además, a pesar de que recientemente ha participado en sesiones fotográficas luciendo vestidos para quinceañeras, mencionó que, aunque no está en sus planes dedicarse al modelaje, no le cerraría las puertas a una buena oportunidad que se le pueda presentar.

“En este momento la actuación y el modelaje son cosas que uno intenta, pero como tal, no tengo planeado seguir haciéndolo. Obviamente si se llega a dar una oportunidad de algo que realmente me interese en un futuro, las puertas no están cerradas”.

Para finalizar, Emily Cinnamon también habló acerca del apoyo que recibe por parte de su padre. "Estoy muy agradecida, pues siempre me ha impulsado; él ha dicho que me va a apoyar en todo lo que yo quiera hacer, aunque también me dice que la escuela debe ser mi prioridad".