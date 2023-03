Canelo Álvarez, feliz de pelear en Jalisco

Luego de 12 años de espera Saúl "Canelo" Álvarez está listo para volver a pelear en territorio mexicano.

Fue este martes cuando se anunció de manera oficial que el nacido en Jalisco peleará el próximo 6 de mayo contra el británico John Ryder, esto sobre la cancha del Estadio Akron.

Fue justo en este inmueble donde se dio el anuncio de esta pelea, misma que es catalogada como la mejor función de boxeo en nuestro país durante los últimos 30 años.

Al respecto de regresar a casa para defender sus cuatro títulos súper medianos, Canelo Álvarez se dijo feliz por volver a pelear en territorio nacional, e incluso aseguró que no sentirá una presión extra por estar frente a la afición mexicana.

"Como peleador la verdad es que estoy listo, vengo de una cirugía y me siento muy contento, muy entusiasmado porque he estado entrenando, he estado haciendo sparring y me siento muy bien. Me siento más motivado que nunca y cuidado con eso".

"Estoy contento y agradecido con John Ryder, gracias por venir amigo, bienvenido. Nos vemos el 6 de mayo, estoy muy feliz de pelear en Jalisco", comentó el campeón mundial.

Por otro lado Eddy Reynoso, entrenador de "Canelo", también se mostró feliz por volver disputar una pelea en la ciudad que los vio crecer y formarse como profesionales del boxeo.

