Canelo Álvarez está seguro que derrotaría a McGregor "con una mano"

Saúl "Canelo" Álvarez todavía no tiene definido quién será su siguiente rival para la pelea que sostendrá en septiembre.

Tras vencer a John Ryder y retener sus cuatro títulos de peso supermediano, el tapatío se tomó un respiro del boxeo.

Durante su descanso, el boxeador mexicano visitó la Ciudad de México para develar su figura en el Museo de Cera.

En el evento, también aprovechó para mandarle un mensaje a Conor McGregor, uno de los mejores peleadores de artes marciales mixtas en la UFC.

Canelo Álvarez fue cuestionado sobre qué pensaba de que la semana pasada el irlandés señaló que pelearía con él sin problema ya que se encontraba "a la baja".

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre una posible pelea con Conor McGregor?

El campeón mundial unificado absoluto de peso supermediano no se quedó callado y respondió contundentemente ante un posible enfrentamiento con McGregor.

"No he visto, no tengo redes sociales ahorita en mi teléfono. Con una mano, no me importa como esté, con una mano", sentenció.

No pasaron ni 24 horas para que Conor McGregor le contestara fuertemente a Canelo Álvarez a través de redes sociales.

"Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te vencería sin manos. no lo olvides", aseguró el irlandés en su cuenta oficial de Twitter.

