Los Charros de Jalisco no pudieron completar la barrida ante los Algodoneros de Guasave y cayeron en el tercer juego de la serie por pizarra de 8-5, en un duelo que tuvo emociones de sobra en el Estadio Panamericano.

El debutante Axel Muñoz fue el encargado de abrir por los tapatíos y mostró destellos en su presentación: en 2.1 entradas ponchó a cuatro rivales, aunque también otorgó tres bases por bolas y permitió tres carreras, cargando con la derrota y dejando su efectividad en 7.71. En el relevo desfilaron Willy Ramírez, Irving Vázquez, Jonathan López, Gerardo Carrillo, Gerardo Reyes y Adrián Gusman.

Guasave rompió el cero en la parte alta del tercer episodio y lo hizo con autoridad. Jorge Flores, Jared Carr y Yael Romero conectaron imparables productores que llevaron al plato a Rafael Franco, al propio Flores y al mismo Carr, para poner la ventaja visitante 3-0.

Los Charros respondieron en el cierre del cuarto rollo gracias al poder de Reynaldo Rodríguez, quien disparó su primer cuadrangular de la campaña, llevándose por delante a Michael Wielansky y acercando a los locales 4-2.

Pero el gusto duró poco. En la sexta alta, Guasave volvió a castigar los lanzamientos de Irving Vázquez Villanueva con un rally de cuatro carreras, en el que Yael Romero volvió a ser clave al producir tres rayitas en total.

Jalisco intentó reaccionar en el mismo sexto inning con tres carreras más para poner drama en el cierre, pero la ofensiva no alcanzó para revertir el marcador y terminó cayendo 8-5 ante una novena sinaloense que supo mantener el control del juego.

Tras el tropiezo, los Charros tendrán descanso este lunes antes de emprender viaje a Mexicali, donde enfrentarán a los Águilas en el Nido fronterizo a partir del martes. Los abridores anunciados para la serie son Édgar Manzo, Alemao Hernández y Luis Iván Rodríguez.

CT