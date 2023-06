Todavía es una incógnita quién es el siguiente rival del Saúl "Canelo" Álvarez, quien ya aseguró que su siguiente pelea será en septiembre. Esa es la razón por la que el puertorriqueño Edgar Berlanga lanzó el reto al mexicano.

"Él (Canelo Álvarez) no tiene a nadie con quien pelear en septiembre, creo que soy el indicado, México contra Puerto Rico" , declaró Berlanga a un medio de su país natal.

Se espera que el Canelo Álvarez, en las próximas semanas, revele a su siguiente rival, una vez que con Eddy Reynoso hayan decidido qué es lo mejor para su carrera al ser el campeón indiscutido de los supermedianos.

La revancha contra Dmitry Bivol sí está en mente del "Canelo Team", aunque en caso de no concretarse, David Benavidez podría ser la segunda opción.

Pero Edgar Berlanga opinó que Canelo no tiene a nadie para pelear en septiembre, por lo que él está listo para este combate.

"No va a pelear con Bivol, no va a pelar con Benavidez, no va a pelear con Charlo", afirmó el puertorriqueño de 26 años.

Berlanga tiene un récord invicto de 20 triunfos, 16 por nocaut. El Canelo Álvarez peleó por última vez el pasado 6 de mayo ante John Ryder donde extendió su récord por 59 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

