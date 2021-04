Hasta ahora, la única derrota como profesional de Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO's) ha sido frente a Floyd Mayweather, el 14 de septiembre de 2013 en Las Vegas.

Aquel día, "Money" fue muy superior al "Canelo", quien asegura que hoy podría derrotar al estadounidense. "Sin duda (lo derrotaría)", asegura el tapatío, en entrevista con TUDN. "Sería muy diferente, soy un peleador más maduro, con más experiencia, y sería una pelea totalmente diferente".

Después de aquel combate, los críticos de Álvarez aseguraron que quedó claro que el mexicano no estaba para grandes cosas, pero Saúl afirma que ese revés le sirvió para potencializar su carrera.

"Aprendí mucho. Soy un peleador al que le gusta aprender de las cosas", sentencia. "Si hubiera sido otro peleador, de los que pierden una vez y dejan de pelear dos años, pero yo no. Siempre dije: 'esto no me va a parar, yo quiero ser el mejor del mundo y esto no me va a detener'".

Eso sí, el revés ante Mayweather lo dejará marcado para siempre, porque jamás olvidará que es la única vez que volvió al camerino con el amargo sabor de la derrota.

"Me dolió mucho. Obviamente, quería ganar, quería ser el mejor, pero Dios siempre sabe porqué hace las cosas. A lo mejor no estaba listo para tomar todo eso que se me iba a venir encima después de ganar", dijo. "La verdad, me sentí muy triste, pero no me deprimí. Me sentí triste, lo normal, quería ganar, pero depresión nunca".

El "Canelo" se prepara para enfrentar al británico Billy Joe Saunders, el 8 de mayo en el estadio ATyT de Arlington, Texas. En ese combate, expondrá los cinturones supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), además de que buscará el de la Organización Mundial (OMB), que está en poder del europeo.

