Consciente de la importancia que representa esta oportunidad en su carrera como boxeador, Jaime Munguía está abandonando su papel de rival discreto y está comenzando a lanzar amenazas directas hacia Saúl Álvarez de cara a su próxima pelea este sábado.

"Lo respeto abajo, arriba del ring es otra cosa, se pierde el respeto, estamos donde los dos queremos ganar y yo obviamente vengo a ganar, vamos a salir con el brazo en alto", comentó el pugilista de 27 años.

El tijuanense tiene claro que en la T-Mobile Arena "se verá una pelea dura" porque "Canelo" quiere mantenerse como campeón indiscutido de los supermedianos, aunque Jaime piensa que el hambre de triunfo que lo caracteriza será una de sus mejores armas.

"Creo que 'Canelo' tiene experiencia con grandes nombres (rivales) yo no, pero lo que tengo me lo he ganado a pulso, tengo la experiencia y ganas para ganar para que sea una gran noche", expresó.

Munguía dio crédito a su entrenador Freddie Roach, quien lo ha preparado desde agosto de 2023 y ahora están en una pelea que catapultaría su carrera, por lo que en estas últimas once semanas sólo conocen la palabra trabajo.

"La verdad que me he acomodado muy bien entrenando con Freddie, creo que nunca se deja de aprender, yo creo que trabajamos muchas cosas en general, me siento fuerte, ha sido mi mejor preparación y lo vamos a mostrar el sábado", afirmó Jaime.

El tijuanense al estar acompañado de su familia, no se olvidó de expresarle unas palabras de agradecimiento porque gracias a ellos se encuentra en esta posición.

"Me siento contento, feliz conmigo mismo y con toda la gente que me ha apoyado y con la que hemos llegado hasta aquí", mencionó.

Jaime Munguía de igual forma le prometió al público que "esperen una guerra mexicana" , por la ambición que tienen ambos.

"Va a ser una gran pelea, me gusta que venga la mentalidad de ganar porque tengo la misma mentalidad, la verdad estoy emocionado y ya quiero que llegue el día", aseveró.

