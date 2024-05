No fue arriba del ring, no se pusieron los guantes, no hubo contacto físico, pero lo que sí hubo fueron gritos, insultos y un conato de bronca entre el ex promotor del “Canelo” y el propio Santos Saúl Álvarez Barragán , esto durante la conferencia de prensa previa a la pelea que se disputará el próximo sábado ante Jaime Munguía en Las Vegas.

De la Hoya, que hoy funge como promotor de Jaime Munguía, habló de un examen antidoping fallido que presentó el jalisciense.

"Quiero responder al hombre que yo promoví y que se convirtió en una gran estrella del mundo del boxeo, vengo a reclamarle respeto a Canelo y vamos a ver si su record termina de hablar por él.

"Él me ha insultado de alguna otra manera al tratar de evitarme al no poder generar el desarrollo de esta pelea y traté de generar la mejor parte de mi lado como mentor de la carrera de Saúl en ese periodo, así que por décadas, así que te pido un poco de respeto".

Ante esto, Álvarez Barragán no se aguantó las ganas y tomó el micrófono cuando no le correspondía , insultando soezmente al ex boxeador México-americano.

"Lo único que hace este es una lacra del boxeo, quien este con él meta a su abogados porque seguramente les está robando y a lo único que vienen es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo y también le roba a la gente las cosas de la cocina como consoladores o cazuelas porque acá se las mete el muchacho".

It got heated between Canelo and Oscar �� #CaneloMunguia pic.twitter.com/RkgWHGMJ5A — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 1, 2024

SV