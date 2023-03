No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, por fin se pusieron a la venta los boletos para lo que será la pelea del "Canelo" Álvarez vs John Ryder, el próximo 6 de mayo en el Akron.

Desde temprana hora de este martes ya se apreciaba un gran número de aficionados al pugilista tapatío, quienes incluso desde un día antes hicieron camping para ser de los primeros que pudieran asegurar su boleto para la contienda; y no era para menos, Saúl estará de regreso con una pelea en tierras tapatías luego de 12 años.

Feliz, luego de comprar su boleto para la pelea del "Canelo". EL INFORMADOR/A. Camacho

Desvelados, con hambre, asoleados, adultos, niños, gente que venía de fuera, trabajadores y estudiantes que se hicieron la pinta, la familia completa, todos ellos hicieron el sacrificio con la ilusión de poder estar presentes ese día y apoyar a su ídolo.

"Nosotros somos fans del 'Canelo' desde siempre, es por eso que hemos venido a ver si alcazamos boletos, queremos estar con él apoyándolo el día de la pelea, no importa lo que tengamos que esperar; lo máximo que gastariamos por boleto es 2 mil pesos por cada uno", externó la familia Gaitán, la cual estaba integrada por 5 personas.

Al abrirse la taquilla comenzó a caminar la fila, pero hubo quienes reclamaron que gente que no estaba formada comenzó a meterse, sin embargo, no pasó a mayores, los primeros en asegurar su asistencia externaron que estaban vendiendo hasta 4 tickets por persona.

Revendores presentes

En busca de querer hacer su agosto en pleno marzo, los llamados revendedores también madrugaron para poder adquirir sus boletos y poderlos vender a sobreprecio previo a la pelea.

¿Cuánto cuestan los boletos?

A romper el cochinito. Si usted es de los que desea estar en la velada boxística de este próximo sábado 6 de mayo, los precios van desde 350 pesos, más impuestos si los compra en línea, y hasta los 50 mil pesos, más impuestos si es en línea, todo depende qué cuánto pueda gastar y que tan cerca o lejos quiera estar del cuadrilátero.

Lista de precios si los compra en línea

Ring Side $51,200

Ring Side 1 $51,200

Diamante $46,200

Platino $41,200

Oro Plus $36,200

Plata $26,200

Bronce

Baja T1 A $8,200

Bala T1 B $7,700

Baa T1 C $7,200

Baja T1 D $6,600

Baja T1 E $6,000

Baja T1 F $5,400

Baja T1 G $4,800

Baja T1 H $4,200

Baja T1 I $3,600

Alta T2 A $3,000

Alta T2 B $2,400

Alta T2 C $1,800

Alta T2 D $1,080

Alta T2 E $720

Alta T2 F $420

DISCAP $4,800

