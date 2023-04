La vida del deportista profesional está llena de lujos, pero también de muchos sacrificios. Alejarse de su familia, es una de las más grandes complicaciones que tienen y así lo reveló Saúl "Canelo" Álvarez.

El boxeador mexicano, en entrevista con Javier "Chicharito" Hernández, contó una emotiva anécdota que vivió con su hija menor de cinco años, María Fernanda.

"Canelo" contó que cuando entrena y se concentra, lo hace en una casa distinta a donde se encuentra su familia, por lo que se aleja unos días de sus seres queridos, por lo que recibió un pequeño reclamo de su hija menor.

"Me habla por Face-time mi esposa y me dice ‘Oye, te habla tu hija, dice que no te importa, que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella. No la abrazas, no sales con ella, que nada más te importa el box", dijo entre risas Saúl Álvarez.

El púgil tricolor dijo que ese momento lo hizo sentir mal, pero le explicó que "sólo sucede cuando tiene que concentrarse porque después siempre están juntos".

