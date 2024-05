Saúl “Canelo” Álvarez se ha posicionado como uno de los deportistas mejor pagados del mundo durante los últimos años , pero antes de alcanzar las exorbitantes cifras que hoy en día recibe tras sus combates, en su primera pelea profesional la historia fue bastante diferente.

Al comienzo de su carrera, el tapatío tuvo que aceptar pagos muy distintos a los que hoy en día está acostumbrado en su primer combate . Para esto se debe remontar al 29 de octubre de 2005, cuando el pugilista sólo tenía 15 años y venció a Abraham González por nocaut técnico en el cuarto round dentro de un evento realizado en la Arena Chololo Larios, en Tonalá, Jalisco.

“Gané 800 pesos mexicanos por esa pelea. Tuve que pagar la mitad de eso en boletos, porque mi familia es muy grande y quería verme pelear.”, comentó “Canelo” durante una entrevista para DAZN.

El boxeador también aclaró que los organizadores de aquel evento le ofrecieron un pago de 200 pesos por cada round, pero al final sólo se quedó con $400 por algunas entradas que tuvo que pagar .

“Me encanta el boxeo y nunca lo había hecho a cambio de dinero. En ese entonces, yo tenía otros trabajos. Estaba solo. No tenía hijo. No debía mantener nada y trabajaba. No necesitaba el dinero. Solamente quería pelear”, detalló Saúl Álvarez.

En la actualidad, esta ganancia de “Canelo” se muestra muy contrastante con el dinero que ha recibido en los años más recientes, pues hace poco firmó un contrato con un valor de 365 millones de dólares que estará recibiendo por los próximos cinco años.

Con todo esto sumado a la victoria ante Jaime Munguía el pasado 4 de mayo y la incertidumbre por el próximo retador del tapatío, el futuro para Saúl Álvarez se muestra muy prometedor y no cabe duda del impacto que tendrá y que está creando dentro de la historia del boxeo mexicano .

SV