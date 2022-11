La polémica entre Saúl Canelo Álvarez y Lionel Messi sigue dando de qué hablar y es que en esta ocasión el boxeador tapatío habló en entrevista con Imagen sobre lo que sucedió en redes sociales, donde explotó en contra del crack argentino por patear la playera de la Selección Mexicana.

Consultado sobre si necesita o creer oportuno que Lionel Messi salga a disculparse, el Canelo Álvarez aseguró que no le importa lo que el argentino diga o no diga e insistió en que siempre defenderá a su patria.

"No pasa nada, no tengo necesidad de que lo diga o no lo diga (disculparse). No espero eso. Me vale m*dre lo que diga Messi, si me dice que no pasó eso, no me importa. Siempre defenderé a mi patria. Así soy yo y así seré siempre", lanzó el tapatío.

En uno de sus tuits, el mexicano puso "Que le pida a Dios que no me lo encuentre" y fue cuestionado sobre qué le diría o qué haría si tuvier frente a frente a Lionel Messi y ahí el Canelo Álvarez lanzó una amenaza para el astro argentino.

"Le diría lo que es. La cag*ste cabr*n, la cag*ste, asúmelo y pide una disculpa. O si no le pego una put* cachetada", advirtió el Canelo Álvarez.

Messi no fue el único que salió salpicado por los tuits del tapatío, pues en los últimos días ha estados muy activo lanzando amenazas y sobre ello advirtió: "El hijo de su reput*m*dre que le falte el respeto a mi nación, le voy a meter una put*za, me vale m*dre quién sea".

Finalmente, sobre el Kun Agüero, Canelo Álvarez dejó claro que lo considera un hipócrita, pues por mensaje directo dice una cosa y luego en su cuenta personal publica otra. "Todo el tiempo me manda mensajes directos. Hay que ser reales, no hipócritas. Yo soy como soy y me vale", sentenció.

JL