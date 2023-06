El boxeador estadounidense, David Benavidez, explotó nuevamente contra Saúl "Canelo" Álvarez. Y es que, en entrevista con el medio deportivo Fighthype, Benavidez mostró su molestia ante las negativas del pugilista mexicano.

"Él enfrentó a su rival obligado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando peleó contra Yildirim. Él tomó a un rival obligatorio sin problema. No quiero decir nada más y no le presto atención, pero lo único que me preocupa es saber si va a pelear o no contra mí", externó el estadounidense.

Benavidez no se contuvo y sentenció que él creía que "los campeones debían enfrentarse a sus rivales obligatorios".

"Mi objetivo es ganar todos los cinturones. Ser el campeón unificado y esa es la oportunidad de la que me están privando, porque yo soy el contendiente número uno para enfrentar a Canelo", explicó el boxeador.

Asimismo, se tomó unos momentos para sincerarse, pues reveló que su sueño es enfrentarse a distintos boxeadores, no exclusivamente al "Canelo"; por ello, le pidió al mexicano que sólo le diga directamente "no".

La creciente molestia de David Benavidez

En días anteriores, Benavidez también arremetió contra "Canelo" Álvarez. A través de sus historias de Instagram, le lanzó una pregunta en tono burlesco: "¿Por qué me tienes miedo?".

La tensión no termina ahí, dado que el entrenador del pugilista mexicano -Eddy Reynoso- y el promotor de David Benavidez, Sampson Lewkowicz, también han tenido encuentros "tensos" en redes sociales.

MF