Después del zafarrancho que Saúl ''Canelo'' Álvarez y Caleb Plant protagonizaron en la primera conferencia de prensa conjunta para promocionar su pelea unificadora del 6 de noviembre, el boxeador mexicano aseguró que los gritos y empujones iniciaron porque el estadounidense insultó a su madre, pero el estadounidense lo niega.

En sus redes sociales, Caleb Plant recordó que su mamá fue asesinada a tiros por la policía, así es que jamás tocaría ese punto con un adversario.

''Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta solo para alguien? Me diría: ¿tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?'', publicó el campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Según Plant, el empujón del ''Canelo'' -que fue el detonante de toda la reyerta- se debió a su molestia porque el contrincante en turno no le ha demostrado miedo.

''De ninguna manera, ustedes crean esa mierda (la versión del insulto)'', insiste. ''La verdad es que (Álvarez) está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger un cheque, y su ego no puede manejarlo''.

¿Qué tal el juego de cintura de @Canelo?



Esquiva con maestría el izquierdazo y luego atiende a @SweetHandsPlantpic.twitter.com/76GUVPcfQg — Tony Valls ⚽ (@TonyVallsFox) September 21, 2021

