El pasado noviembre, Saúl "Canelo" Álvarez y la conductora Adela Micha apostaron una botella de Petrus si la Selección Mexicana disputaba la final del Mundial Qatar 2022.

El boxeador mexicano apostó que el Tricolor disputaría el juego por el título de la Copa del Mundo, mientras que la famosa conductora aseguró que el combinado nacional no llegaría a la final; el acuerdo fue una botella de Petrus, que tiene un valor arriba de los 100 mil pesos.

México no avanzó ni de la Fase de Grupos y ahora Adela Micha pide que el Canelo Álvarez cumpla su palabra y le pague lo acordado. "No me ha pagado el 'Canelo'. No me decepciones, 'Canelo'. La verdad, tú muy mal porque la palabra se cumple, hay que honrar la palabra y apuestas de juego son apuestas de honor", recordó entre risas Adela Micha en uno de sus programas en La Saga.

Este acuerdo se dio el 22 de noviembre en una entrevista que le realizó al peleador mexicano, durante la justa mundialista del año anterior.

IO