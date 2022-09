La Bestia' arrebata el triunfo a 'Pecco', con Aleix cerrando el podio para ponerse a tiro del líder, que abandona tras un toque con Márquez.

Frenado por un 'sarpasso' final de Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™), 'Pecco' no pudo culminar su repóquer, pero arañó igualmente 20 puntos a un Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) que tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un incidente con Márquez. Aleix Espargaró (Aprilia Racing) también avivó aún más la lucha por el título al completar el podio con un gran 'rush' final.



Quartararo llegaba a MotorLand después de haber cedido 61 puntos en 4 carreras respecto a Bagnaia. La larga recta trasera y la última curva del trazado aragonés penalizaban al actual campeón, pero el ritmo de carrera exhibido en la FP4 invitaba al optimismo. Sin embargo, todo se torcería de inmediato este domingo. Con Ducati exhibiendo músculo desde la primera fila con Bagnaia, su compañero, Jack Miller, y Bastianini, serían Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) y Márquez los que impresionarían con sus respectivas salidas, antes de que 'El Diablo' colisionara con Marc en la curva 3.



Márquez se había colocado 6º, pero, con los neumáticos aún fríos, perdería el tren trasero de su RC213V con un pequeño derrape al reaccionar a un susto de Bastianini y Aleix, que se habían ido largos. El 'efecto acordeón' fue letal para los intereses de Marc y de Quartararo, que comenzaba a preparar un potencial adelantamiento y no pudo evitar el toque, yéndose al suelo de forma aparatosa con su M1. El caos no acabó ahí para el '93'. En la curva 9, tras activar el 'holeshot', vio como se bloqueaba su rueda trasera con una pieza de la moto de Quartararo. Dicha acción, plena de infortunio, le hizo perder el control de su RC213V para acabar colisionando con un Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) que se fue al suelo. La carrera de Marc también estaba condenada y abandonaría de inmediato.



Con Bagnaia y Aleix informados sobre el abandono de Quartararo, la atención se centraba en el ataque paulatino de Bastianini tras devolverle la jugada a un Binder que impresionaba después de partir 10º y dejar de lado sus molestias producto de una caída en la FP3. 'La Bestia' no perdería el tiempo y se colocaría 2º al superar a Miller en la sexta vuelta. Las 7 décimas de desventaja con Bagnaia no supondrían un gran obstáculo y, 3 giros más tarde, el piloto de Gresini tomaría la cabeza de carrera en la primera curva. Sin embargo, una colada lo llevaría de vuelta a la segunda posición. Por detrás, Binder, Aleix y Miller comenzaban a asumir que los dos referentes de Ducati tenían algo más.





El paso de las vueltas confirmaría el guion del mano a mano final entre los dos futuros compañeros en el equipo de fábrica de Ducati. A falta de 10 vueltas, consumaban su ventaja de más de un segundo sobre un Binder que amagaba con dejar atrás a Aleix. Nada más lejos de la realidad, ya que el de Granollers iría de menos a más con el paso de las vueltas. Varias vueltas después, la ventaja entre Bagnaia y Bastianini empezaba a estrecharse de nuevo. Comenzaba a hacerse patente la caída del neumático, un escenario en el que 'La Bestia' se mueve a la perfección. A falta de 5 giros, la ventaja se reducía a 3 décimas, mientras Binder comenzaba a verse encimado por Aleix.



A falta de 3 vueltas, las duplas en pista formadas por Bagnaia-Bastianini y Binder-Aleix verían reducidos sus respectivos márgenes a apenas dos décimas. El gran baile estaba por llegar. Bastianini enseñaría su moto a Bagnaia en la última curva, pero sería más comedido en la penúltima vuelta, en la que Aleix sí echaría el resto para colocarse 3º en la primera curva de camino a su sexto podio del año. 'La Bestia', en cambio, esperaría su momento hasta la última vuelta para protagonizar un 'sarpasso' en toda regla sobre Bagnaia en una maniobra muy limpia. No habría más sorpresas hasta ver la bandera a cuadros, con Miller completando el Top 5 por delante de las Ducati de Jorge Martín (Prima Pramac Racing), Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) y el compañero de 'Martinator', Johann Zarco. Día grande para el fabricante de Borgo Panigale, que amarraría matemáticamente el Título de Constructores.



Por detrás, Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) sería 9º seguido de otra Ducati, la del mejor rookie de la temporada, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team). Al margen de la cuarta plaza de Binder, su compañero, Miguel Oliveira, también aportaría puntos a KTM al ser 11º, seguido por los españoles Alex Márquez (LCR Honda CASTROL) y Maverick Viñales (Aprilia Racing), lastrado por una discreta 'qualy'. Los últimos puntos se los repartirían Cal Crutchlow (Withu Yamaha RNF MotoGP Team) y Pol Espargaró (Repsol Honda Team). Con estos resultados, Quartararo (211 puntos) ve reducida su ventaja en la general a 10 puntos sobre Bagnaia (201) y a 17 respecto a Aleix Espargaró (194), mientras que Bastianini (163) reivindica sus opciones, más remotas, quedándose a 48 unidades. ¡Todo queda muy abierto antes del GP de Japón!





El Top 10 de la carrera:

Enea Bastianini - (Gresini Racing MotoGP™) Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - +0.042 Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - +6.139 Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) - +6.379 Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - +6.964 Jorge Martín - (Prima Pramac Racing) - +12.030 Luca Marini - (Mooney VR46 Racing Team) - +12.474 Johann Zarco - (Prima Pramac Racing) - +12.655 Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - +12.702 Marco Bezzecchi - (Mooney VR46 Racing Team) - +16.150

CT