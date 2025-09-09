El empate 2-2 entre México y Corea del Sur en Nashville dejó al Tricolor con un balance de dos igualadas en la Fecha FIFA de septiembre, luego del 0-0 contra Japón. Sin embargo, Javier “Vasco” Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que el funcionamiento de su equipo va por el camino correcto y que lo importante es ir acumulando conclusiones rumbo a los siguientes compromisos.

En conferencia de prensa posterior al encuentro en el Geodis Park, Aguirre reconoció que los resultados no fueron los esperados, pero valoró el trabajo realizado y la oportunidad de observar a prácticamente todo el plantel convocado:

“Yo creo que vamos en el camino. El partido tuvo ocho cambios respecto al juego anterior y en la segunda parte entraron más jugadores. Salvo Moreno y Chiquete, todos tuvieron minutos. Eso me ayuda muchísimo a sacar conclusiones de cara a la siguiente Fecha FIFA”, señaló el estratega.

El técnico destacó la importancia de que tanto Raúl Jiménez como Santiago Giménez se hicieran presentes en el marcador ante Corea. Para el “Vasco”, más allá de los goles, el aporte de los delanteros va en la generación de espacios y en el trabajo colectivo: “Me da mucho gusto por ellos, porque los goles fueron de buena factura. Además hacen un trabajo completo: sostienen la pelota, generan juego y ayudan en balón detenido”.

Aguirre también reflexionó sobre la dificultad de mantener el mismo ritmo durante 90 minutos y la necesidad de que el equipo alcance mayor equilibrio en todas sus líneas. “Nuestro trabajo es convencer, mecanizar y repetir. Lo importante es tener un equipo que sepa jugar con la pelota, pero también qué hacer sin ella. Vamos a seguir buscando ese orden y variantes en el balón detenido”, puntualizó.

El seleccionador mexicano adelantó que en octubre su equipo enfrentará a Colombia y a Ecuador, este último en Guadalajara, partidos que considera claves para continuar con el proceso. “Me gustaría que metiéramos más goles, pero lo importante es seguir construyendo un equipo equilibrado”, concluyó.

SV