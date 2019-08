Cafés atrapados en el pasado

La de los Browns de Cleveland es una historia llena de lucha contracorriente, éxito inmediato en sus orígenes y mala suerte y frustraciones en las últimas cinco décadas.

Nacidos en 1944 dentro de All-America Football Conference (que comenzó operaciones en 1946), Liga que se compuso de ocho equipos y que le compitió a la NFL en la segunda mitad de los años cuarenta, los Browns fueron la franquicia más dominante de este circuito, al ganar el título en las cuatro temporadas que duró la Liga, además de sólo perder cuatro de 59 partidos disputados en ese lapso, esto bajo la tutela de Paul Brown como entrenador y gerente general y con Arthur B. McBride como dueño.

En 1950, la NFL y AAFC lograron un acuerdo para disolver la segunda, sin embargo, la Liga dominante absorbió tres equipos, uno de ellos el de Cleveland, que desde su arribo a la NFL mostró el mismo nivel que tenía en su anterior circuito, pues ganó su Conferencia en sus primeras seis campañas, además de coronarse en la Liga en tres ocasiones en un lapso de 10 años.

El éxito se trasladó hasta mediados de la década de los sesenta, que fueron los últimos años en los Browns fueron considerados una potencia.

A partir de entonces, las decepciones alrededor de este equipo histórico han sido la constante: derrotas dramáticas en instancias definitivas, la desaparición por un breve periodo y vergüenzas deportivas han manchado un pasado al que la franquicia se aferra en revivir, especialmente ahora que hay una nueva inyección de talento dentro de la organización.

Títulos nacionales: 8, 4 AAFC* (1946, 1947, 1948, 1949) y 4 NFL (1950, 1954, 1955 y 1964)

8, 4 AAFC* (1946, 1947, 1948, 1949) y 4 NFL (1950, 1954, 1955 y 1964) Títulos de conferencia : 11. 3 NFL Americana (1950, 1951 y 1952) y 8 NFC (1953, 1954, 1955, 1957, 1964, 1965, 1968 y 1969)

: 11. 3 NFL Americana (1950, 1951 y 1952) y 8 NFC (1953, 1954, 1955, 1957, 1964, 1965, 1968 y 1969) Títulos de división: 9 , 3 NFL Century (1967, 1968 y 1969) y 6 AFC Central (1971, 1980, 1985, 1986, 1987 y 1989).

*Los libros oficiales de la NFL no reconocen los 4 campeonatos AAFC de la franquicia de Cleveland. Sin embargo, el Pro Football Hall of Fame los incluye a parte de los 8 campeonatos totales de los Browns

El logo

El emblema de los Cafés tiene más historia que valores de diseño. ESPECIAL

El primer emblema de los Browns, que utilizaron desde sus años en la AAFC y en sus primeras campañas en la NFL, fue la imagen de un duende en postura triunfal, que usaba corona y tenía un ovoide en su mano izquierda. Hacia 1959 esta imagen sufrió cambios, pues la postura del duende se invirtió, se le retiró la corona y aparecieron los colores naranja y marrón en su vestimenta. Fue a partir de 1970 que aparece el emblema del casco, el cual con el paso de los años ha sufrido ligeros cambios hasta presentar el símbolo actual que data de 2015, cuando la mascarilla del mismo pasa de gris a marrón.

El referente histórico: Jim Brown

Posición: Corredor

Draft: Sexto global en 1957

Temporadas: 9

Juegos: 118 (todos como titular)

Yardas terrestres: 12,312 en 2,359 acarreos (5.2 yardas p/carrera)

Anotaciones terrestres: 106

Yardas por recepción: 2,499

Anotaciones por recepción: 83

Selecciones al

Pro Bowl: 9

Equipos All-Pro: 8

Jugador Más Valioso en 1957, 1958 y 1965

Salón de la Fama Generación 1971

Cronología

24 de diciembre de 1950

En su primera temporada como equipo de la NFL, los Browns llegan hasta el Juego de Campeonato, donde vencen 30-28 a los Rams de Los Ángeles para su primer título de Liga. Cleveland debutó ese año derrotando al campeón defensor Filadelfia y terminó la campaña regular con marca de 10-2. Tras este duelo, los Browns aparecieron en los siguientes cinco Juegos de Campeonato, ganando dos: 1954 y 1955.

Marzo de 1961

Art Modell, quien en los años cuarenta y cincuenta se dedicara a la publicidad, relaciones públicas y producción de televisión en Nueva York, paga a Arthur B. McBride cuatro millones de dólares para hacerse de la franquicia de los Browns; 250 mil dólares eran de Modell, mientras que el resto del dinero lo reunió con préstamos y la ayuda de otros inversionistas.

9 de enero de 1963

Luego de varias disputas por la forma en la que entrenaba al equipo, además de verse inmersos una discusión pública alrededor de Ernie Davis, corredor que llegara a los Browns en 1962 sin el conocimiento de Art Modell y que falleciera antes de terminar la campaña luego de no vencer la leucemia que padecía, Modell decide despedir a Paul Brown, fundador de la franquicia y entrenador que llevara al equipo a 11 Juegos de Campeonato, ganando siete de ellos. Cleveland ganaría un título más en 1964, pero ahora bajo el mando de Blanton Collier, quien fuera asistente de Brown.

14 de enero de 1990

Luego de su último campeonato en 1964, Cleveland llegó a Playoffs en 13 de las siguientes 25 campañas, sin embargo sus derrotas más dolorosas llegarían en la Ronda de Comodines de 1982 ante los Raiders y en los Campeonatos de Conferencia frente a Denver en 1986 y 1987, pues en esos encuentros los Browns estuvieron a minutos de llevarse la victoria. Fue en esta fecha en la que Cleveland alcanza su más reciente Final de Conferencia, donde cae de nueva cuenta ante los Broncos.

6 de noviembre de 1995

En medio de la temporada regular, Art Modell anuncia que moverá su franquicia a Baltimore, luego de fracturar su relación con la ciudad de Cleveland, que de acuerdo con los argumentos del dueño, no cedieron con recursos para renovar el Estadio Municipal, algo que el propio Modell no podía hacer por las deudas que tenía. Un día después, la ciudad le da el sí a un referendo para invertir 175 millones de dólares para renovar el inmueble, pero Modell no da marcha atrás a su decisión. La Liga aprueba la mudanza a partir de 1996 con la condición de que el nombre, colores y récords de los Browns se queden en Cleveland.

Septiembre de 1998

A cambio de 530 millones de dólares, Al Lerner (a la derecha, en la foto) es nombrado nuevo dueño de los Browns, que reaparecerían en la NFL a partir de 1999, luego de completada la construcción de un nuevo estadio en Cleveland. En enero de 2003, los Browns reaparecen en Playoffs, pero pierden en el Juego de Comodín ante los Steelers de Pittsburgh, en el que es el más reciente duelo de Postemporada de la franquicia.

31 de diciembre de 2017

Con su derrota de 28-24 ante los Steelers, los Browns se convierten en el segundo equipo de la historia de la NFL en terminar una campaña regular con marca de 0-16, esto bajo la guía de Hue Jackson, quien el año anterior llevó a la franquicia a un solo triunfo en la temporada regular. Previamente, en 2012, Randy Lerner, hijo de Al Lerner, decide vender la franquicia, la cual es adquirida por Jimmy Haslam.