Chivas: Brizuela, en duda para enfrentar al Puebla

A falta de sólo dos días para que dé inicio el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, todo parece indicar que Chivas hará su debut el próximo viernes con equipo incompleto, pues es casi un hecho que Isaac Brizuela no podrá jugar el duelo de la Jornada 1 contra Puebla por una lesión muscular.

Las molestias del “Cone” Brizuela han sido en su pierna izquierda, y a pesar de que ha estado en un proceso de rehabilitación para regresar lo antes posible con el primer equipo, el mediocampista del Rebaño Sagrado aún no se recupera a 100% y todo indica que se perderá el arranque del Guard1anes 2021.

En los dos partidos de pretemporada que sostuvo Chivas ante Atlético de San Luis y contra Santos Laguna, Isaac Brizuela no tuvo actividad para evitar que se agravara su lesión muscular. Sin embargo, aún no ha podido trabajar al parejo con todo el equipo y el cuerpo técnico no lo arriesgará el próximo fin de semana, por lo que también está en duda su participación en la Fecha 2 ante el Toluca.

Ante esta situación, el entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, tendrá que adaptar su plantel inicial para el duelo contra Puebla, en el cual Jesús Angulo podría ser la principal opción para suplir la posible baja de Brizuela.

Quien también podría ingresar al campo en lugar del “Cone” sería Cristian “Chicote” Calderón, aunque será hasta mañana cuando Vucetich y su cuerpo técnico decidan cuál será la alineación que presenten en el Estadio Cuauhtémoc.

En lo que respecta a Alexis Vega, el delantero del Guadalajara continúa trabajando en su recuperación para poder estar en la convocatoria del encuentro ante los poblanos.

La semana pasada, el atacante comenzó su última etapa de recuperación después de la lesión que padeció en un tobillo, por lo que la decisión de convocarlo se tomará después de ver su accionar en las últimas dos sesiones de entrenamiento.

Cisneros se queda

Chivas registró al mediocampista Carlos Cisneros como su jugador para el Guard1anes 2021, por lo que el canterano se sumará su nombre al de César Huerta y Alejandro Mayorga, quienes también estuvieron a préstamo el torneo pasado y regresaron con el Rebaño.

Quieren a Vucetich por muchos años

En el Guadalajara sueñan con forjar un proyecto a largo plazo en manos de su actual entrenador, Víctor Manuel Vucetich.

Previo al arranque del Torneo Guard1anes 2021, el canterano de Chivas, Jesús Sánchez, admitió que le gustaría contar con el “Rey Midas” durante mucho tiempo en el banquillo rojiblanco, pero también recalcó que para ello tendrán que respaldarlo con resultados y buenas actuaciones.

“Sus números lo demuestran, es un entrenador muy capaz que puede inculcar muchas cosas dentro de la institución y sin duda alguna lo veo muchos años en el equipo, esperemos que así sea. Vamos a tratar de respaldarlo también nosotros con resultados y teniendo un buen funcionamiento. Nos hemos acoplado bien a lo que nos pide el profe y trataremos de plasmarlo en todos los partidos, tanto de local como de visita”.

En su primer torneo al frente de Chivas, Vucetich registró marca de nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas en Liga MX, y llevó al equipo hasta las Semifinales del Torneo Guard1anes 2020, rompiendo así la racha de tres años que tenía el Guadalajara sin llegar a la Fiesta Grande.

JL