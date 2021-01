Chivas arrancaría el Guard1anes 2021 sin este jugador

A falta de sólo tres días para que dé inicio el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, todo parece indicar que Chivas hará su debut el próximo viernes con equipo incompleto, pues es casi un hecho que Isaác Brizuela no podrá jugar el duelo de la Jornada 1 contra Puebla por una lesión muscular.

Las molestias de Isaác ''Cone'' Brizuela han sido en su pierna izquierda, y a pesar de que ha estado en un proceso de rehabilitación para regresar lo antes posible con el primer equipo, el atacante del Rebaño Sagrado aún no se recupera al cien por ciento y todo indica que se perderá el arranque del Guard1anes 2021.

En los dos partidos de pretemporada que sostuvo Chivas ante Atlético San Luis y contra Santos Laguna, Isaac Brizuela no tuvo actividad para evitar que se agravara su lesión muscular. Sin embargo, aún no ha podido trabajar al parejo con todo el equipo y el cuerpo técnico no lo arriesgará el próximo fin de semana.

Ante esta situación, el entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, tendrá que adaptar su plantel inicial para el duelo contra Puebla, en el cual Jesús Angulo podría ser la principal opción para suplir la posible baja de Brizuela.

OF