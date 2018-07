Boicot rojinegro falla

Mucho se habló, dentro de la afición rojinegra, que habría un boicot en contra de la directiva del Atlas, esto debido a la venta de jugadores que consideraban emblema en el plantel, como el caso de Milton Caraglio, Luis Robles, Daniel Arreola o Stiven Barreiro; en dicho boicot, se habló de no comprar la playera oficial, no consumir sus artículos originales y no asistir al Estadio Jalisco a apoyar al equipo.



Para el partido de este viernes en el arranque del Apertura 2018, este boicot no se presentó y la Fiel asistió al inmueble de la Calzada Independencia para demostrarle a sus jugadores que contarán con el apoyo durante todo el certamen, tal y como lo han hecho durante tantos años.



Antes de que comenzara el encuentro, una hora antes, se anunció en taquilla que ya no había boletos para la zona baja del Coloso tapatío, por lo que la entrada prometía ser abultada y con una buena cantidad de fieles que no dejaron de cantar y apoyar. A final de cuentas esto se cumplió y a pesar de que el rival, el Querétaro no es tan atractivo, la entrada rayó en los tres cuartos de capacidad.

LS