Chivas quiere prolongar su inercia ganadora contra Tigres

Chivas y Tigres se verán las caras este miércoles 17 de septiembre a las 19:07 horas en el Estadio AKRON para disputar el partido pendiente de la jornada 1 del Apertura 2025, el cual no se jugó en su momento debido a que la cancha del inmueble de Zapopan no se encontraba en condiciones óptimas por las modificaciones realizadas de cara al Mundial 2026.

Tras imponerse ante América en fase regular después de ocho años, los rojiblancos están obligados a demostrar que ese triunfo no fue producto de la casualidad. Ahora, los universitarios se presentan como un nuevo y exigente desafío para mantener la inercia ganadora y confirmar que, bajo las órdenes de Gabriel Milito, el Guadalajara está en condiciones de competirle a cualquiera.

A este próximo encuentro, tanto el Rebaño como los Tigres llegan con un paso irregular, ya que registran un triunfo en sus últimos cinco compromisos oficiales. En su más reciente juego disputado, los comandados por Guido Pizarro tuvieron que sortear las dificultades que representó la expulsión de Juan Purata al minuto 24’ y lograron sacar un empate sin anotaciones contra León.

Rojiblancos y auriazules están obligados a sumar de a tres, y la estadística favorece a los norteños quienes no pierden en casa de las Chivas desde el Apertura 2019. A partir de ese momento, Tigres ha convertido al estadio AKRON en una plaza cómoda, acumulando cuatro triunfos y dos empates en sus últimas seis visitas, incluida la final del Clausura 2023.

Además, el cuadro universitario no sabe lo que es perder contra el Guadalajara desde febrero del 2023, cuando fue derrotado por un marcador de 1-2 con anotaciones de Gilberto Sepúlveda y Ronaldo Cisneros; Tigres suma seis juegos consecutivos sin caer frente a las Chivas.

El Rebaño deberá de prescindir de dos hombres importantes para recibir a los felinos en su territorio, puesto que Alan Mozo no estará disponible por la cirugía a la que fue sometido para tratar la lesión de rodilla y Roberto “Piojo” Alvarado también quedó fuera después de la torcedura de tobillo que sufrió en el duelo contra las Águilas; mientras que, Tigres tendrá la ausencia de André-Pierre Gignac.

Horario, fecha y transmisión

Miércoles 17 de septiembre

Chivas vs Tigres | Estadio AKRON | 19:05 horas

Transmisión: Amazon Prime

