Atlas recupera a 'Djuka' para su visita a Mazatlán

Los rojinegros del Atlas tendrán una buena noticia de cara a la Jornada 9 del Apertura 2025; el regreso de su goleador Uros Durdevic “Djuka”. El delantero cumplió con el partido de suspensión tras acumular cinco tarjetas amarillas frente a Pumas y volverá a ocupar su lugar en la delantera para enfrentar a los Cañoneros de Mazatlán este viernes a las 21:00 horas.

La reaparición del atacante llega en un momento clave para los tapatíos, pues quien tomó su puesto en el empate frente a Santos Laguna, el uruguayo Matías Cóccaro, fue expulsado y no podrá ver actividad este viernes. Así, la responsabilidad del ataque recaerá nuevamente en el delantero montenegrino, quien pese a no atravesar su mejor torneo, sigue siendo pieza fundamental en el esquema de Atlas.

Durdevic suma dos goles en el actual certamen, muy lejos de los 12 tantos que marcó en el torneo pasado, con los que incluso se coronó campeón de goleo. Sin embargo, su capacidad para fijar centrales, generar espacios y aprovechar cualquier descuido lo convierten en una amenaza constante para las defensivas rivales.

A esta noticia positiva se suma el regreso del delantero Eduardo “Mudo” Aguirre, quien dejó atrás la lesión muscular que lo marginó de las canchas durante varias semanas. El atacante lagunero será otra opción de peso para el técnico Diego Cocca, que busca soluciones urgentes a la falta de contundencia y al mal momento que atraviesa el equipo.

Atlas llegará a este compromiso con la obligación de sumar, ya que marcha en los últimos lugares de la tabla con apenas seis puntos en ocho partidos, además de ser la defensa más goleada del torneo con 21 tantos recibidos. La cita será este viernes a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto de Mazatlán, donde los Zorros intentarán recomponer el rumbo con el regreso de su referente ofensivo.

SV