Bautizo de fuego para Joaquín Galdós

La Temporada de Aniversario en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara sigue su curso y en esta ocasión, el ruedo del coso tapatío está listo para la celebración de la tercera y penúltima corrida de la feria tapatía.

En esta ocasión el cartel para el festejo tendrá como principales novedades el debut en suelo tapatío del joven peruano Joaquín Galdós, así como el regreso de la promesa mexicana Leo Valadez y la reaparición del diestro aguascalentense Arturo Macías “El Cejas”, quienes lidiarán un encierro de seis astados de la ganadería de Pozo Hondo.

Esta corrida quedará marcada con la aparición de una nueva autoridad, ya que Alfredo Sahagún fungirá como el nuevo Juez de Plaza tras la renuncia de Arnulfo Martínez. Sahagún ocupó este cargo a principios de los noventa y además ha tenido experiencia como empresario y gerente del coso tapatío.

En lo que respecta a los actuantes de este domingo, Leo Valadez estará de regreso en Guadalajara tras haber estado en octubre del 2017 y marzo del 2018, dejando buenas impresiones en su primera aparición, aunque la segunda vez que estuvo en la Nuevo Progreso no corrió con suerte.

Asimismo, “El Cejas” hará el paseíllo en la capital jalisciense después de tres años de ausencia. Su última aparición fue en noviembre del 2015, cuando alternó con Joselito Adame y el español Alejandro Talavante. En aquella tarde, el coleta hidrocálido cortó una oreja a un toro de la dehesa de San Isidro

Por su parte, el diestro peruano Joaquín Galdós hará su debut en esta plaza. Aunque en 2018 ya estuvo en suelo mexicano durante su primera gira, el joven de 23 años nunca había estado presente en el máximo escenario del occidente del país.

Macías quiere salir por la Puerta Grande

Uno de las cuentas que Arturo Macías tiene por saldar en su larga carrera es la de conseguir un triunfo rotundo en la Nuevo Progreso, por lo que el matador oriundo de Aguascalientes se dijo dispuesto a buscar la salida en hombros del coso tapatío.

“Espero que este domingo me pueda alzar con un triunfo, mi propósito es llegar al corazón del aficionado tapatío, disfrutar cada instante frente al toro. No he podido salir a hombros, pero espero pronto cambiar eso”.