Los Diablos Rojos vencieron ayer por 12-6 a los Piratas de Campeche y se clasificaron a la final de la Liga Mexicana de Beisbol contra Charros de Jalisco.

Con ataque de 14 imparables, entre ellos cuadrangular del estadounidense Rio Ruiz, los escarlatas fueron de menos a más y sumaron su cuarta victoria en la etapa de los cuatro mejores. El conjunto capitalino mostró una ofensiva paciente y efectiva, respaldada por una defensa sólida que impidió la reacción rival.

En la cuarta entrada los Diablos hicieron un racimo de tres anotaciones, dos por cuadrangular de Ruiz, y empataron el duelo 4-4. En el quinto decidieron el triunfo con otro ramillete de tres, dos empujadas por sencillo de José Marmolejo. La afición en el estadio vivió momentos de gran emoción al ver cómo el equipo recuperaba terreno con batazos oportunos y velocidad en las bases.

Piratas se acercó con dos anotaciones en el sexto, pero sus lanzadores relevistas fallaron en el sexto y admitieron cinco carreras, dos producidas por Ruiz, quien ligó de 5-2 con jonrón y cuatro carreras impulsadas. El norteamericano se consolidó como figura clave del partido y confirmó el gran momento ofensivo que atraviesa.

El relevista Nick Vespi, con trabajo perfecto frente a dos bateadores, se apuntó el triunfo y Tyler Thomas cargó con el revés.

A partir del miércoles 10 de septiembre, los Diablos buscarán su decimoctavo título en la liga, frente a unos Charros que saldrán por su tercera corona. El equipo tapatío eliminó por 4-1 a los Sultanes de Monterrey y confirmaron pasar por su mejor momento del año, luego de una campaña regular con altibajos, mostrando una ofensiva poderosa y un pitcheo oportuno que los coloca como un rival de cuidado en la gran serie final. Los aficionados esperan una batalla intensa, con dos novenas históricas que llegan en condiciones de protagonizar una final vibrante y muy cerrada.