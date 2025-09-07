Isaac del Toro triunfa en el GP Industria & Artigianato-Larciano

Este domingo, el ciclista mexicano Isaac del Toro brilló en el Gran Premio de Industria & Artigianato-Larciano, al obtener su décima victoria en lo que va de la temporada.

El ciclista de UAE Emirates-XRGen superó los 196 kilómetros en la región Toscana, Italia.

Después de tomar ventaja ante Christian Scaroni (XDS-Astana) y Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta), el de Ensenada concretó la treceava victoria de toda su carrera.

"Me gusta correr aquí en Italia. Los aficionados son muy entregados y tienen una gran pasión por el ciclismo. Siempre estoy encantado de competir aquí" , reconoció Isaac, momentos después de terminar el Gran Premio.

Lo cierto es que los últimos segundos de la competición fueron cardíacos. Sin embargo, el ciclista mexicano cerró con un tiempo de 4:32.47, convirtiéndose en el primer latinoamericano que conquista la victoria en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano.

El triunfo de Del Toro, junto con la presea dorada que conquistaron las arqueras Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo en Corea del Sur, marcan una jornada positiva para el deporte mexicano.

