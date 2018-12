Atribuyen a cantidad de participantes intoxicación en Centro Acuático

El agua de las albercas del Centro Acuático de Guadalajara, donde se llevaba a cabo el Campeonato Nacional de Natación, se encontraba dentro de los parámetros previo al inicio de competencias, aseguró Luis Fernando Ortega Ramos, director General del Code. Fue tras el arranque de las competencias, con los cientos de nadadores que ingresaron que la calidad se trastocó.

Dada la calidad del agua con la que la pasada administración entregó las albercas, días antes se intervinieron en conjunto con la Asociación Jalisciense de Natación, tras lo que se logró estabilizarlas, particularmente la de natación; con esto se obtuvo el visto bueno de la Federación Mexicana, señaló Ortega.

"Es un tema complejo, las cantidades de agua que existen ahí no responden de manera inmediata a un tratamiento, pero en todo momento las normas fueron respetadas y los parámetros estaban dentro de estas normas, si no, la Federación no hubiera permitido el arranque".

Fue tras la primera etapa de competencias cuando se recibieron mil 700 competidores se agudizó el problema. "El pH se altera por diferentes mecanismos, entre ellos el sudor, la urea, desechos fecales, en fin, temas que tienen que ver con que los nadadores estén dentro del agua".

Este lunes llevaron a un notario para que constatara la toma de muestras de agua, por lo que al cumplir los parámetros el evento continuó hasta este martes.

Solo 44 casos tienen relación con el agua

Fernando Petersen, secretario de Salud, indicó que desde el 12 al 17 de diciembre se revisaron a los competidores tras lo que se encontraron 241 casos con distintos padecimientos, de los que 44 personas tenían problemas de conjuntivitis, rinitis o dermatitis relacionados con estar en contacto con el agua.

"El resto de los padecimientos ni por su presentación, ni por el día que se presentaron, ni por las características de los padecimientos parecieran tener relación con estar en contacto con el agua", concluyó.

CE