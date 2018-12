Indagan presunta intoxicación de nadadores en complejo acuático

Debido a las irregularidades y descuidos que heredó de la administración pasada, el nuevo equipo del Code Jalisco ha trabajado a marchas forzadas para poder albergar los eventos que se tenían programados para estas primeras semanas de gestión.

Este es el caso del Campeonato Nacional de Natación Curso Corto, el cual se realiza en Guadalajara desde el pasado 14 de diciembre dentro de las instalaciones del Complejo Acuático Metropolitano, sin embargo, la organización de este evento se ha visto empañada debido a la presunta hospitalización de algunos competidores por neumonitis química, que es la irritación de los pulmones por respirar sustancias químicas.

Dicha presunta afectación la achacan al estado del agua de las albercas del Complejo Acuático Metropolitano, donde se celebra esta competencia, lo que provocó que las delegaciones de Baja California, Estado de México y Morelos retiraran a sus atletas.

“Los indicadores de calidad del agua están dentro de los parámetros de la norma, algunos arriba, otros abajo, pero ninguno pone en riesgo la salud”. Fernando Ortega, Director General del Code

Al cierre de la administración pasada del Code, uno de los reclamos más airados era el abandono en el que se tenían a las albercas y fosas olímpicas de la dependencia. Sabedor de esto, el equipo que ahora encabeza Fernando Ortega se dio a la tarea de sanear el agua de las piscinas.

Pese a sus esfuerzos, no todos han dado el visto bueno a las condiciones en que se desarrolla el Campeonato Nacional.

Sin embargo y en respuesta a los presuntos daños a la salud de algunos nadadores, la Federación Mexicana de Natación (FMN) y el Code Jalisco aseguraron que se cuenta con las condiciones necesarias para realizar esta justa, por lo cual no se consideró la posibilidad de suspenderla y continuará con la programación que concluye este día.

Dicho evento ha reunido a cerca de dos mil competidores provenientes de todas las entidades de la República.

Luego de que algunos competidores del Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto acusaran afectaciones a su salud por exponerse al agua de las albercas del Complejo Acuático Metropolitano, personal de la Secretaría de Salud y de la Coprisjal tomó muestras del líquido para determinar si éste pone en riesgo o no a los nadadores. El Code Jalisco y la Federación Mexicana de Natación descartaron suspender el evento, que tiene hoy sus últimas pruebas. EL INFORMADOR / E. Barrera

Competidores temen por su salud

Con la incertidumbre de saber si seguirán compitiendo o no, algunos elementos de la Selección de Nuevo León señalaron las molestias que les ha causado nadar dentro de las albercas del Complejo Acuático Metropolitano.

“El agua está muy sucia, está verde y ahorita muchos nadadores estamos en protesta y no queremos nadar las Finales".

“Baja California se dio de baja, luego fue el Estado de México y Morelos, pero nosotros estamos considerándolo. Esto afecta nuestra salud: duelen la garganta, los ojos, en la piel salen ronchas y ampollas, además el agua está muy fría”, expresó un competidor que omitió su nombre.

Secretaría de Salud: No hay hospitalizados

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Jalisco afirmó que se le dará un seguimiento puntual a cada uno de los casos de competidores afectados por el estado del agua del Complejo Acuático Metropolitano.

En el mismo texto, la dependencia asegura que hasta el momento ninguno de los atletas ha requerido hospitalización.

Personal certificado revisa albercas

Antes de las 16:00 horas de ayer, un grupo encabezado por personal de la Secretaría de Salud Jalisco, así como de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal) arribó al Complejo Acuático Metropolitano para analizar ahí mismo el agua de las albercas.

Acompañados de un notario, quien dio fe de la actividad, los miembros de estas dependencias realizaron los análisis correspondientes de los químicos que contiene el agua de las albercas de competencia, que presuntamente, han ocasionado daños a los atletas.

Tras haber realizado el muestreo, en el que determinaron que la cantidad de químicos en la alberca no excedía los niveles permitidos, estos miembros se reunieron con personal de la Federación Mexicana de Natación y del propio Code Jalisco. Posteriormente se dio luz verde a la continuación de las competencias, tal y como confirmó el organismo rector del deporte en Jalisco a través de un comunicado.

A pesar de las quejas y síntomas presentados por los deportistas, no se reporta que alguno necesite hospitalización. EL INFORMADOR / E. Barrera

Pánico entre competidores por el estado de agua

Sobre la presunta falta de condiciones en la alberca del Complejo Acuático Metropolitano, donde se celebra el Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto, el director general del Code Jalisco, Fernando Ortega, señaló que desde semanas atrás se ha monitoreado el agua de estas instalaciones.

El dirigente del deporte en la Entidad reconoció que día a día se han realizado informes para la Federación Mexicana de Natación, en los que se ha determinado que las competencias pueden continuar.

“Días antes de la competencia ya habíamos nivelado las albercas con pipas, de la mano de la Federación de Natación se validó que las albercas estaban en condiciones de ser utilizadas. Es obvio que después de una carga de participación de mil 700 competidores en la primera etapa y de muchos otros que llegaron para entrenar, se requieren otras intervenciones. Durante todo este periodo se ha monitoreado la alberca, se han presentado informes día con día a la Federación, los niveles son cambiantes, por supuesto, los nadadores entran y se genera una alteración al agua. Estos parámetros están dentro de la norma, ninguno de los casos ponen en riesgo la salud del atleta, tal es el caso que la Federación ha autorizado que el evento continúe”.

Ortega Ramos indicó que la polémica que ha surgido en torno a este evento y a los supuestos daños en la salud de algunos competidores, pudiera deberse a un tema político con la Federación Mexicana de Natación.

“Este tipo de situaciones de repente se prestan para temas mediáticos y políticos en el interior de la Federación. Nosotros como institución respaldamos a la Federación en todos los aspectos organizativos y asumimos la parte de responsabilidad que con esto tenemos”.

El titular del Code agregó que, hasta la fecha, no se ha documentado ningún caso de intoxicación o afectación a la salud en los atletas jaliscienses que han competido en este evento.

“Hemos monitoreado la situación y de parte de la Selección Jalisco, de ninguna forma expondríamos a nuestros deportistas a nadar en una alberca que no tenga las condiciones. La realidad es que no tenemos ningún caso documentando de nadadores jaliscienses, como los que ha pasado en otras entidades. No hay referencia de algún caso, hay situaciones que no son propias del estado del agua, el clima ha cambiado, hay muchos factores”, afirmó Ortega.

Con todo y polémica, algunos nadadores han seguido entrenando en el Complejo Acuático Metropolitano. Autoridades descartan que haya riesgos a la salud. EL INFORMADOR / E. Barrera

Entrenador cree que hay un trasfondo político en el asunto

En contraparte a las quejas de algunos atletas, quienes afirman que el agua del complejo les está afectando, el entrenador Víctor Ordóñez, de la delegación de Chihuahua en este Campeonato Nacional, aseguró que a pesar de que las condiciones no son las óptimas, sí se puede competir plenamente en esta justa.

Desde su punto de vista, el entrenador chihuahuense considera que las quejas que han surgido de parte de los nadadores de algunas delegaciones pudieran tener un tinte más allá de lo deportivo.

“Sí hay algunas situaciones que no son óptimas, como el agua fría, pero no es para que se hubiera armado este escándalo. Yo esto le veo realmente con otra connotación de ‘grilla’ entre algunos estados. Nosotros no nos retiramos, nuestros muchachos quieren competir”, finalizó el entrenador.