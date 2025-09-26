Este sábado por la tarde, Atlas y Necaxa volverán a verse las caras en el Estadio Jalisco, escenario que en los últimos años ha resultado más favorable para los Rayos que para los propios rojinegros. Los antecedentes recientes entre ambas escuadras reflejan un dominio necaxista que los Zorros intentarán revertir en la Jornada 11 del Apertura 2025.

En los últimos diez enfrentamientos disputados en el Coloso de la Calzada Independencia, la balanza se inclina de manera contundente hacia el cuadro de Aguascalientes: cinco triunfos para Necaxa, tres empates y apenas dos victorias para Atlas. Además, los números ofensivos también exhiben las carencias de los tapatíos, pues apenas han marcado cinco goles frente a los 12 tantos conseguidos por los hidrocálidos.

El recuerdo más fresco es lapidario para los Zorros: en el Clausura 2025, Necaxa goleó 4-0 al Atlas, con un futbol práctico y contundente que expuso las debilidades rojinegras en defensa. Un año antes, en el Apertura 2023, ambos equipos firmaron un empate sin goles en un partido gris, mientras que las últimas victorias de los tapatíos en casa datan del Clausura 2022 (2-1) y del Apertura 2022 (1-0).

Por el contrario, el conjunto necaxista ha sabido sacar provecho de sus visitas a Guadalajara, con triunfos claves como los registrados en el Apertura 2019 (2-0), el Clausura 2019 (2-1) y el Apertura 2010 (1-0), además de empates que les han permitido sumar en terreno hostil.

El historial inmediato deja claro que el Estadio Jalisco no ha sido un bastión seguro para el Atlas cuando se trata de enfrentar a los Rayos. Con la presión de la afición y la urgencia de puntos, los rojinegros buscarán cambiar la narrativa, aunque los antecedentes indican que Necaxa suele salir bien librado de sus visitas a Guadalajara.

NUMEROLOGÍA

2 victorias para Atlas

3 empates

5 triunfos para Necaxa

5 goles de Atlas

12 goles de Atlas

