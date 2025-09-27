Harry Kane llega a los 100 goles con el Bayern

Harry Kane estampó un doblete para llegar a los 100 goles para el Bayern Múnich en su partido número 104 con el campeón alemán, que ayer despachó por goleada de 4-0 al Werder Bremen.

El artillero inglés alcanzó los 100 goles en todas las competiciones con el Bayern un partido antes que dos de los anotadores más prolíficos del futbol moderno.

Cristiano Ronaldo necesitó 105 partidos para marcar 100 goles con el Real Madrid en 2011 y el gol número 100 de Erling Haaland para el Manchester City el año pasado también llegó en su partido número 105 con el club inglés.

Kane anotó su primer gol en el encuentro de ayer al convertir un penal después de ser derribado por Marco Friedl y marcó su segundo de la noche tras un pase del colombiano Luis Díaz para darle al Bayern una ventaja parcial de 3-0.

Incluso para los estándares de Kane, ha sido un comienzo prolífico para la nueva temporada. Incluyendo los goles de ayer, Kane lleva 15 en ocho partidos hasta ahora en la temporada 2025-26 para el Bayern.

