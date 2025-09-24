La derrota del Atlas por 2-0 frente a Tigres en el Estadio Universitario volvió a dejar en evidencia el mal momento del conjunto rojinegro. Diego Martín Cocca, técnico de los tapatíos, habló en conferencia de prensa tras el partido y reconoció que atraviesan una etapa complicada, marcada por malos resultados y constantes lesiones.

“Mira, estos son momentos difíciles para los jugadores, para los partidos, para nosotros, para todos. A nadie le gusta perder, a nadie le gusta no ser competitivos. Sabemos que estamos recibiendo muchos goles. Yo creo que lo que estamos haciendo es tratar de cambiar, de tener bases sólidas para poder ser competitivos, y en ese proceso vamos a tener que perder partidos”, señaló el estratega argentino.

Cocca también lamentó las bajas por lesión que lo obligaron a mover piezas en plena exigencia del torneo. Rivaldo Lozano y Rober Pier abandonaron el campo en el “Volcán”, sumándose a la lista de ausencias en un plantel que luce cada vez más limitado.

Respecto a los abucheos que recibió por parte de la afición de Tigres, quienes no le perdonan su salida hacia la Selección Mexicana, el técnico se mostró sereno: “Lo de la gente es una opinión, cada uno puede opinar lo que le parezca. A mí lo que me deja tranquilo es que la gente que me conoce acá en Tigres me desea lo mejor. Yo tengo mucho cariño por Atlas y queremos hacerlo mejor”.

Con apenas siete puntos y hundido en la parte baja de la tabla, Cocca pidió paciencia para consolidar su proyecto, consciente de que la urgencia de resultados no da tregua.

SV