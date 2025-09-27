Liga MX: Juárez hunde más al León

Juárez aprovechó la localía la noche del viernes y derrotó 2-0 al León en duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025.

El conjunto de Martín Varini tuvo varias llegadas en la primera parte. Tanto el "Puma" José Luis Rodríguez como Madson fueron incisivos, pero no lograban anotar; sin embargo, en la recta final del primer tiempo todo cambio gracias a una falta.

"El Puma" fue derribado dentro del área, por lo que, tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió sancionar un penal a favor de los locales. Óscar Estupiñán fue el encargado de ejecutar la falta y lo hizo con maestría para abrir el marcador.

Bajo la noche del estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos impusieron un dominio que apagó por completo el rugido de la Fiera, apropiándose de los tres puntos correspondientes a la onceava fecha del Apertura 2025.

La caída de la escuadra esmeralda quedó sellada cuando José Rodríguez anotó de cabeza en el minuto sesenta y tres, hundiendo aún más a los Panzas Verdes en la tabla.

Y es que, para este compromiso, los Bravos de Juárez llegaron después de propinarle tres goles a los auriazules de Pumas. Con el ánimo en alto, visitarán a los rojinegros de Atlas en la próxima fecha del torneo.

Mientras que, por su parte, León buscará reencontrarse con la victoria ante los vigentes campeones del balompié mexicano: los Diablos Rojos de Toluca.