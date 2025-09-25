Atlas atraviesa uno de sus peores momentos desde la obtención del bicampeonato hasta la fecha. Esto se debe a que el conjunto rojinegro se encuentra sumido en una crisis, ya que solo ha ganado un juego en lo que va del campeonato.

Por si fuera poco, los Zorros cambiaron de timonel en el presente torneo, tras la renuncia de Gonzalo Pineda ante los pésimos resultados. Sin embargo, pese al regreso de Diego Cocca al banquillo, el cuadro rojinegro sigue sin ganar.

Ante esto, en EL INFORMADOR repasamos cuáles han sido las peores rachas sin victoria del equipo rojinegro desde la obtención del bicampeonato hasta la fecha.

Actualmente, el conjunto rojinegro suma un total de nueve partidos sin reencontrarse con el triunfo, de los cuales tres fueron dirigidos por Gonzalo Pineda y los seis restantes por Diego Cocca en su segunda etapa con Atlas.

En el inicio de la gestión de Gonzalo Pineda, en el Torneo Clausura 2025, Atlas hiló un total de seis encuentros sin victoria, los cuales fueron determinantes para que la afición no estuviera conforme con el proyecto encabezado por el “Gonzo” al frente del equipo.

En la etapa de Beñat San José, la historia fue similar, ya que el conjunto rojinegro tuvo dos seguidillas de encuentros sin victoria. La primera ocurrió en el Torneo Clausura 2024, cuando sumó un total de nueve juegos consecutivos sin triunfo. Posteriormente, en la etapa final de su gestión durante el Torneo Apertura 2024, hiló seis encuentros sin ganar.

En el Torneo Clausura 2023, con Benjamín Mora al frente del equipo, también llegó una mala racha, al hilar un total de diez partidos sin victoria. En el siguiente semestre, la seguidilla de malos resultados volvió a presentarse, ya que en el Apertura 2023 hiló cuatro juegos consecutivos sin ganar, lo que derivó en su despido.

Tras la destitución de Mora, Omar Flores tomó las riendas del equipo como técnico interino, y la racha se extendió por cuatro juegos más, hasta sumar un total de ocho encuentros consecutivos sin victoria.

En el Torneo Apertura 2022, en el último torneo de Diego Cocca como técnico de Atlas en su primera etapa, también se vivieron momentos complicados. Esto se debió a que el equipo sumó un total de nueve juegos sin ganar en casa, los cuales fueron determinantes para que el técnico argentino abandonara el proyecto, por mutuo acuerdo con la directiva.

Peores rachas desde el bicampeonato a la fecha

Diego Cocca

Torneo Apertura 2022: 9 juegos sin ganar – 6 derrotas y 3 empates

Benjamín Mora

Torneo Clausura 2023: 10 juegos sin ganar – 4 derrotas y 6 empates

Benjamín Mora y Omar Flores

Torneo Apertura 2023: 8 juegos sin ganar – 6 derrotas y 2 empates

Beñat San José

Torneo Clausura 2024: 9 juegos sin ganar – 6 derrotas y 3 empates

Torneo Apertura 2024: 6 juegos sin ganar – 1 derrota y 5 empates

Gonzalo Pineda

Torneo Clausura 2025: 6 juegos sin ganar – 2 derrotas y 4 empates

Gonzalo Pineda y Diego Cocca

Torneo Apertura 2025: 9 juegos sin ganar – 5 derrotas y 4 empates

SV