Atlas vs Necaxa forma parte de la agenda de partidos que se jugarán este sábado dentro de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un encuentro que pone cara a cara a dos equipos que buscan acabar con los malos resultados que los han acompañado a lo largo del certamen. Aquí te contamos el horario, los canales de transmisión y cómo seguir el encuentro EN VIVO.

El partido de la J11 se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025 en Guadalajara. Está programado para comenzar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming, como ha sido constante con los duelos de Atlas cuando es local. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.

Cómo llegan Atlas y Necaxa a la J11

Pese a que se dio el regreso al banquillo del técnico Diego Cocca con el Atlas, los Rojinegros siguen en los últimos lugares de la Tabla General y esperan que las cosas mejoren, por lo menos este fin de semana, cuando reciban en su casa a los Rayos.

Los Zorros únicamente tienen un partido ganado en los 10 cotejos disputados del Apertura 2025, y eso fue en la era de Gonzalo Pineda en la J1. A partir de la J5, ya con Cocca al frente, el equipo no ha podido obtener las tres unidades en los 6 partidos que ha dirigido.

Los números de Cocca con Atlas en el actual certamen son: tres empates y dos descalabros, cifras que les han permitido sumar apenas siete puntos, y son penúltimos de la clasificación.

Por su parte, Necaxa llegará a este partido con una derrota más, ya que en la J10 los de Aguascalientes cayeron por 3-1 ante Chivas y empeoraron su situación en el torneo.

Los dirigidos por Fernando Gago acumulan nueve puntos y son decimocuartos en la Tabla General.

Atlas vs Necaxa EN VIVO: Dónde ver el partido de la J11 Apertura 2025

El partido será este sábado 27 de septiembre en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. Los rojinegros esperan aprovecharse de la desventaja de su rival en turno, y sobre todo, de los rumores de la prensa que indican una posible salida del argentino Gago del Necaxa si los resultados no le acompañan en esta fecha.

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Calendario de partidos de la J11 del Apertura 2025

OF