La relación de odio con el Fan ID continúa entre los aficionados, pues el día de hoy se presentaron algunos inconvenientes al momento de presentarlo para hacer efectivo su ingreso al estadio.

Entre personas que aún no contaban con el obligatorio Fan ID y necesitaban generarlo una vez estando en las inmediaciones del inmueble y gente que no le abría el código QR, fue como se presentaron los problemas con esta imposición.

Gente que se encargó de registrar el Fan ID relataron la frustración que presentaron los fanáticos que intentaban entrar para presenciar el duelo, mencionaron que ante una aglomeración importante de personas tuvieron que permitirles el acceso sin checar su Fan ID.

TE INTERESA: Boletos agotados para la vuelta del Clásico Tapatío

“Los dispositivos se empezaron a trabar, a la gente que quiera sacar su Fan ID no le cargaba la página y con otras personas no se podía leer el código, entonces con la presión de todos no nos quedó de otra más que dejarlos pasar”, comentó una trabajadora del personal.

No es de sorprenderse la molestia de los aficionados ante la implementación obligatoria del Fan ID, pues además de que en ocasiones como hoy donde la página se cayó, también retrasa el ingreso al recinto, donde en muchas veces terminan entrando una vez iniciado el partido.

IO