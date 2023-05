Como es costumbre en los Clásicos Tapatíos, lo mejor se queda en las tribunas, en un partido de ida y vuelta, con una visible mayoría rojinegra que no dejó de alentar a su equipo y aficionados rojiblancos que eran superados en número de aficionados, pero que intentaban hacerse presentes, es como se vivió en las entrañas del Estadio Jalisco con 25,592 aficionados que se dieron cita.

Si bien el número de rojiblancos era menor, eso no impidió que se escucharan apoyar a sus jugadores para motivarlos, sin embargo, ante una superioridad de la ”fiel”, sus gritos eran ahogados por la gente de Atlas.

Los rojinegros se encendieron desde que Camilo Vargas le atajó el penal a Víctor “Pocho” Guzmán, a partir de ahí, la intensidad en las gradas del estadio fue escalando hasta que llegó el gol de Julián Quiñones. En ese momento, los fieles alcanzaron el éxtasis festejando por todo lo alto; ésta celebración estuvo acompañada con la tradicional función de luces y humo.

Así como el partido careció de mayor intensidad en la segunda mitad, en las gradas se vivió igual puesto que las emociones bajaron en comparación al primer tiempo. No obstante, eso no impidió que la fiesta en esta ocasión fuera rojinegra, misma afición que no se dejó de escuchar en los 90 minutos del partido.

Cabe mencionar que tanto fuera como dentro del Jalisco hubo una importante presencia policiaca que permitió que el encuentro se realizara sin mayores inconvenientes ni conatos de bronca. Solo se tuvieron que retirar a unas cuantas personas que arrojaron objetos a la cancha como vasos de cerveza. De ahí, al menos dentro del estadio, no se presenció ningún acto de violencia.

Al término del partido, la Academia celebró la victoria en el primer capítulo de esta llave con fuegos artificiales, un pequeño show de luces y con el típico grito de Atlas siendo coreado por los asistentes rojinegros.

Para el partido de vuelta, se espera una mayor cantidad de aficionados, ahí se verá qué tanto pueden pesar los rojiblancos para que Chivas pueda remontar el marcador global y devolverles la ilusión.

