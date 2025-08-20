Atlas vs América: Duelo intenso, nunca decepcionante

Cuando América y Atlas se enfrentan, el resultado suele ser un espectáculo inolvidable. Este domingo en el Estadio Jalisco, parte de la Jornada 6 del Apertura 2025, se vivirá otro capítulo de rivalidad e intensidad. Aunque no es un clásico tradicional, estos encuentros suelen convertirse en partidos de alto voltaje con emociones a flor de piel.

En cada edición han brillado goleadores en encarnaciones épicas: desde remontadas dramáticas hasta goles decisivos en el último suspiro, América y Atlas se han entregado a duelos cargados de entrega, dramatismo y talento. No importa si el escenario es el Jalisco, el Azteca o un terreno neutral, siempre podemos esperar intensidad, goles y muestras de carácter en ambos bandos. Esos compromisos nunca decepcionan.

La visita del América al Jalisco se carga así de mayor expectativa. Desde la rivalidad y el fervor de las gradas hasta el posible estreno de una estrella europea, el duelo promete emociones al límite. En este terreno donde la historia pesa y nunca se subestima a la hinchada o a los protagonistas, Atlas y América preparan una entrega más y esta vez podría contar con el toque mágico de Saint-Maximin en uno de los duelos más apasionantes del torneo.

En el contexto del Apertura 2025, el choque de este domingo llega justo cuando América podría presentar a su refuerzo estrella: el extremo francés Allan Saint-Maximin. Registrado oficialmente para la Liga MX, el galo ya se unió a entrenamientos con doble sesión diaria para adaptarse a la altura y superar la falta de ritmo. Incluso ha sido habilitado para jugar y podría aparecer en la banca este fin de semana, aunque su debut completo es incierto.

Partidos memorables

Liguillas azulcremas

Atlas y América se han visto las caras en dos ocasiones en etapas de Liguilla, en ambas ocasiones, los capitalinos se han llevado la victoria global. La primera fue en el Apertura 2006, con marcador global de 6-4 y en el Clausura 2007, la pizarra fue un amplio y emocionante 7-4 global, luego de disputar un par de encuentros memorables.

Lara vs Lavolpe

En el partido entre Atlas y América en el Estadio Jalisco, en 1999, hubo un altercado entre Raúl Rodrigo Lara y Ricardo La Volpe. La Volpe, entonces técnico del América, celebró efusivamente una anotación, lo que molestó a Lara, jugador del Atlas, y lo llevó a encararlo y e intentar golpearlo, la trifulca no pasó a mayores.

La sentencia del Cuau

En 1998, durante un partido entre América y Atlas en el Estadio Azteca, Cuauhtémoc Blanco celebró un gol acostado frente a Ricardo La Volpe, quien entonces dirigía al Atlas. Esta acción se interpretó como una burla hacia La Volpe, con quien Blanco tenía una relación conflictiva. Se dice que esta celebración influyó en la decisión de no convocarlo al Mundial de Alemania 2006.

Ochoa, cliente de Guardado

Previo a su fichaje con Deportivo La Coruña, durante el verano del 2007, el joven tapatío Andrés Guardado militó dos temporadas en los rojinegros del Atlas, con el que participó en 62 duelos y celebró seis goles, cuatro de ellos al América de Guillermo Ochoa con un doblete incluido, un par de golazos que quedarán en la memoria del histórico arquero y del mediocampista hoy retirado.

Triunfo por default

En el Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, el partido entre Atlas y América, que terminó con un marcador de 2-0 a favor del América en el Estadio Jalisco, fue modificado en la mesa. El América fue sancionado con la pérdida del partido debido a una alineación indebida, otorgándole la victoria al Atlas por marcador de 3-0.

SV