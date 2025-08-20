Chivas: Luis García salió en defensa de Gabriel Milito; pide respetar su proceso

El arranque del Apertura 2025 no ha sido el ideal para Chivas, ya que los resultados tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup han generado inconformidad entre aficionados, directiva, jugadores y cuerpo técnico. La situación incluso provocó la reacción de exjugadores del club, como Luis García, quien lanzó una dura crítica hacia el momento que atraviesa el equipo.

El ahora analista de TV Azteca, que militó en el Rebaño durante la década de los noventa sin conseguir un título, mostró su molestia por el desempeño del conjunto tapatío, que apenas suma una victoria en cuatro jornadas del torneo.

"Algo está podrido en la cultura laboral del Guadalajara, algo está allá adentro... podrido, estamos hablando de la jornada cuatro, madre de dios que, en la cuatro, esto ya es una hecatombe", comentó García.

A pesar del mal momento que atraviesa el Rebaño, Luis García pidió que respalden a Milito, pues considera que una de las malas decisiones que han tomado en el club durante años es el cambio de técnico sin que dejen cumplir un proceso.

"La bronca con Guadalajara es que se tiene que quedar con algún proyecto por más que te vayas del carajo, porque has cambiado el proyecto cada martes durante múltiples semestres. Pierdes con Juárez, viene esta ola de rivales complicados. Pase lo que pase se tiene que quedar (Milito) hasta el final del semestre, punto".

Actualmente, el conjunto dirigido por Gabriel Milito es antepenúltimo en la tabla de posiciones con 3 puntos, producto del agónico triunfo sobre el Atlético de San Luis en la jornada 3. Sin embargo, el resto de los partidos muestran derrotas contra León, Juárez y Santos Laguna.

Por si fuera poco, el calendario no le ofrece partidos "accesibles" en el futuro inmediato. Dentro de sus próximos cinco compromisos, enfrentarán a los Xolos de Tijuana, Cruz Azul, América, Tigres (partido pendiente de la jornada 1) y Toluca, campeón vigente del futbol mexicano.

Con información del Universal

MF