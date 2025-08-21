Hunter Goodman sumó tres hits y tres carreras impulsadas, Tanner Gordon toleró una carrera en seis entradas, y los Rockies de Colorado doblegaron el miércoles 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Colorado, el peor equipo de las mayores, maltrató a Shohei Ohtani en su primera apertura en el montículo del Coors Field.

Ohtani (0-1) permitió cinco carreras limpias en cuatro entradas. Recibió nueve hits, igualando un récord personal.

El japonés, Jugador Más Valioso de la campaña anterior en la Liga Nacional, fue golpeado en la rodilla derecha por una línea de 93 mph que salió del bate del venezolano Orlando Arcia en la cuarta entrada, lo que le hizo cojear y mostrar una mueca de dolor.

Permaneció en el juego y terminó la entrada. También recibió una base por bolas en su turno al bate en la quinta, pero no regresó al juego cuando le tocó batear en la octava entrada. No había surgido información sobre por qué Ohtani no regresó al juego.

Los Rockies, que tienen un récord de 37-90 y están 35 juegos detrás de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional, han ganado siete de sus últimos nueve juegos. Los Dodgers habían ganado 28 de sus 35 juegos anteriores contra Colorado, desde la temporada 2022.

Gordon (4-5) se llevó la victoria para los Rockies después de haber permitido 26 carreras limpias en 15 ⅓ entradas en sus cuatro aperturas anteriores.