Los Charros de Jalisco lograron dar el primer golpe ante los Algodoneros de Unión Laguna en el estadio de la Revolución, tras obtener un triunfo de 9-3 en el juego uno de la Serie de Zona de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Jalisco sorprendió la serpentina de Lakins Travis Clay muy temprano en el compromiso, gracias a que Willie Calhoun conectó un doble que impulsó a Mallex Smith a la caja registradora, siendo solo el comienzo de una noche de inspiración para los Charros en casa de los Algodoneros.

Aprovechándose de los flojos lanzamientos de Clay, los jaliscienses volvieron a timbrar en el tercer rollo con un sencillo de Michael Wielansky que llevó a Johneshwy Fargas a home. Sin embargo, lo mejor vino para el quinto capítulo con Calhoun y Mateo Gil bateando un par de cuadrangulares que les concedió tomar una ventaja considerable sobre su rival.

Willie se sigue manteniendo como uno de los hombres más determinantes para Jalisco en postemporada de la LMB, y este encuentro no fue la excepción, ya que en cuatro turnos al bat registró tres carreras remolcadas, dos imparables, un jonrón y llegó a tierra prometida en una ocasión para firmar una actuación sobresaliente.

Mientras que, en la parte del pitcheo, después de cinco entradas completas sin permitir una rayita, el abridor Zac Grotz se vio vulnerado en el sexto inning, cuando los Algodoneros sumaron dos anotaciones, con jonrón incluido de Nicholas Torres, lo que causó que el lanzador se bajara de la lomita.

Los caporales visitantes respondieron nuevamente con Kyle Garlick, que mandó a Wielansky a home. No obstante, los locales estaban dispuestos a luchar y recortaron la superioridad con un elevado de sacrificio que aprovechó Didi Gregorius para sumar la tercera carrera para Laguna.

Con cautela y determinación, Jalisco consiguió sellar la victoria con un rally de tres anotaciones en el noveno capítulo. Mientras que, Stephen Gonsalves repartió dos últimos chocolates para nulificar a la ofensiva lagunense.

Antes de que las acciones se muden al estadio Panamericano, los Charros tratarán de duplicar la ventaja en la serie este jueves 21 de agosto a las 19:30 horas en el segundo juego en el inmueble de Torreón.