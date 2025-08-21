La delegación mexicana se hizo presente ayer en el podio de cinco deportes durante el duodécimo día de actividades en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, donde ganó 11 medallas: dos oros, seis platas y tres bronces.

La rama femenil del atletismo dio un golpe de autoridad con dos primeros lugares y un segundo puesto.

A mitad de jornada, la fuerza, la determinación y la estrategia se hizo presente en Asunción 2025 con el arranque de la lucha grecorromana, donde México hiló tres medallas de plata. Por su parte, en levantamiento de pesas también se sumaron un par de medallas plateadas.

Los deportes acuáticos también se hicieron de un lugar en el medallero por la vía de Jaime Palomino y Pablo Font, quienes ganaron la medalla de bronce en las modalidades slalom varonil y figuras varonil con sus respectivas puntuaciones de 1.50/58/10.75 y 10390.

En tanto, en el canotaje el jalisciense José Gil finalizó en el tercer lugar de la final C1 1,000m varonil, solo por detrás del argentino Aramís Sánchez y el brasileño Mateus Nunes.

Tras estos resultados, México suma 95 medallas en total.

Medallero Oro Plata Bronce Total Brasil 59 34 46 139 Colombia 36 21 28 85 Estados Unidos 35 33 31 99 México 21 39 35 95 Argentina 20 29 18 67 Chile 16 14 21 51 Canadá 9 6 9 24 Cuba

