Así quedan las semifinales de la Leagues Cup 2025: Fechas y horarios

La Liga MX vivió unas semifinales de pesadilla en la Leagues Cup: los cuatro equipos mexicanos fueron eliminados del torneo.

La jornada comenzó con el partido entre el Inter de Miami y Tigres de la UANL. Dos manos de Javier Aquino en el área derivaron en dos penales que Luis Suárez convirtió. Ángel Correa anotó por los universitarios.

Cerca del final, un cabezazo de Edgar López estuvo cerca de dar el empate a Tigres, pero todo quedó en la esperanza y perdieron el encuentro 2-1.

Después llegó el turno de Toluca, primer clasificado de la Liga MX, frente a Orlando, cuarto del pelotón de la MLS. Los Leones metieron el balón en la portería de los Diablos en dos ocasiones, pero en ambas los goles fueron anulados por fuera de lugar. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, el juego se fue a los penales, donde Orlando fue más efectivo.

Luego de que los cinco tiradores reglamentarios anotaran, llegó la muerte súbita y el turno de Nicolás Castro, cuyo disparo fue atajado por Pedro Gallese.

El arquero peruano fue el encargado de ejecutar el sexto disparo de Orlando y logró superar a Luis García, convirtiéndose en el héroe de la noche.

El tercer encuentro enfrentó a Seattle y Puebla. Los Sounders llegaban con marca perfecta en la primera fase, mientras que su rival arrastraba su mal paso por el torneo local y la reciente renuncia de Pedro Guede como entrenador. El Puebla, sin embargo, fue más difícil de lo que se esperaba y mantuvo su papel de Cenicienta del torneo durante el tiempo regular, al conseguir llevar el partido hasta los penales, como su planteamiento defensivo hace pensar que era su propósito, a pesar de haber jugado los últimos 15 minutos con un hombre de ventaja debido a la expulsión de Danny Musovski.

En la tanda de penales, Cristian Roldán falló el primer cobro de los Sounders, pero su portero, Andrew Thomas, detuvo los disparos de Ricardo Marín y Nicolás Díaz, primero y quinto en la lista del Puebla, para darle el triunfo a su equipo por 4-3.

En el último cotejo, el Galaxy de Los Ángeles superó 2-1 al Pachuca mediante un autogol de Alonso Aceves y una jugada de contragolpe coronada con anotación de Marco Reus. Los Tuzos se esforzaron y, en tiempo de compensación, acortaron el marcador con un vistoso gol de Alemão, pero fue insuficiente.

Las semifinales de la Leagues Cup se jugarán enteramente entre equipos de la MLS. Un nuevo fracaso de la Liga MX, que en las tres ediciones oficiales del torneo sólo ha logrado meter un representante en estas instancias: Monterrey, en 2023.

X/LeaguesCup

Así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup

Seattle Sounders vs. LA Galaxy

Dignity Health Sports Park, Carson, California

Miércoles 27 de agosto / 18:30 horas

Orlando City vs. Inter Miami

Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida

Miércoles 27 de agosto / 20:45 horas

Ambos partidos serán transmitidos mediante Apple TV, MLS Season Pass y Apple TV+