Atlas vs América: Diego Cocca afirma que los perjudicó el reglamento

Se dio cuenta desde antes de comenzar el partido, el técnico del Atlas, Diego Cocca de inmediato notó que Federico Viñas, quien no estaba en la alineación titular, ni tampoco en la lista de suplentes de América, sí estaba presente en la banca, incluso calentando. De inmediato se lo hizo saber a su directiva y ahora espera que se haga sentir el reglamento y los rojinegros ganen el partido ante la alineación indebida del jugador de las Águilas.

“Todos estamos regidos por un reglamento, muchas veces nos perjudican, con la expulsión pero también con incluir a jugadores o no, sí estoy al tanto, nos fiamos de los jugadores rivales y surgió el tema de Viñas, que no estaba en la lista pero si para entrar en calor, esperamos que la Liga interceda y que pase lo que tenga que pasar. Será cuestión de la Liga, yo sé lo que vi, me llamó la atención que Viñas estaba calentado y estaba en la tribuna con sus compañeros, sabíamos que es un jugador importante, pero no estaba en la planilla y sabíamos que no tendría que estar ahí”, dijo el timonel de los Zorros.

Atlas cayó 2-0 con las Águilas del América en el Estadio Jalisco, gracias a los goles de Henry Martin en una manera peculiar de cobrar un penal y de Richard Sánchez al minuto 94.

JL