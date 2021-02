Atlas vs América: Santiago Solari no entra en polémicas por alineación indebida

El director técnico del América, Santiago Solari no quiso entrar en polémica y declaró de manera muy escueta que su jugador Federico Viñas “no estuvo en la alineación y no participó en el partido y es todo lo que voy a comentar”, dando a entender que no se incurrió en alineación indebida, aunque el propio jugador es evidenciado por el reglamento.

Sobre el liderato general que hoy presumen las Águilas a pesar de jugar un futbol carente de espectáculo, el timonel argentino aplaudió el accionar de sus jugadores y de paso elogió la manera en que Sebastián Córdova y Henry Martin ejecutaron el penal.

“Es mérito de los futbolistas, porque todos los partidos son muy difíciles, no hay partidos sencillos, entonces yo estoy orgulloso y contento por el trabajo y los tres puntos sumados. En cuanto al penal, es rara la manera, pero es parte del futbol, son chicos talentosos marcaron así y ganamos”, dijo el técnico americanista.

