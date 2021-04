Atlas trabaja duro en lo mental: Anderson Santamaría

Si bien, en lo futbolístico los rojinegros del Atlas han mostrado una mejoría importante en el torneo, en donde ya muestran una idea clara, van desarrollando un estilo de juego y se están dando los resultados, al grado de estar en los primeros lugares; también se trabaja en lo mental, y para ello, la directiva contrató a un coach para trabajar en ese rubro.

"Se ha mentalizado que siempre es primero lo grupal y luego lo individual, aquí no hay estrellas, cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos. Cuando perdemos queremos jugar el siguiente partido para tener revancha, en la semana se trabaja con alegría, eso se recuperó en este club, hace rato no lo veía, es un grupo alegre y trabajador, estoy contento con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la directiva que nos da todo para poder trabajar y los resultados se están dando", dijo el zaguero Anderson Santamaría.

El central peruano aceptó que ha cometido errores graves en partidos pasados, como sucedió ante Cruz Azul, por citar a un partido, en donde

los jugadores de La Máquina le ganaron la espalda en dos ocasiones, mismos que terminaron en gol. A partir de ahí, el internacional inca ha trabajado y mejorado en ese aspecto.

"Me pasó con Cruz Azul, creo que veníamos haciendo un partido muy inteligente, a mí me comieron la espalda en dos ocasiones, y el juego siguiente en Tijuana quisieron hacer lo mismo y ya no pudieron porque trabajé en ese tema", reconoció Santamaría.

