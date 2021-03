La Máquina del Cruz Azul, del peruano Juan Reynoso, venció el sábado 1-0 a Rayados de Monterrey, y se mantiene como líder del Torneo Guard1anes 2021 del futbol mexicano, luego de que concluyera el lunes la J11.

El domingo, el América de Santiago Solari le pasó por encima a su acérrimo rival, Chivas, y lo demostró con un par de goles de Henry Martín y uno de Sebastián Córdova.

El sábado, el Santos Laguna del uruguayo Guillermo Almada subió al tercer lugar de la tabla general de la Liga MX al imponerse a Xolos de Tijuana con un gol del ecuatoriano Félix Torres.

En un tiro de esquina cobrado en corto, Torres convirtió en el minuto 21 y le dio al Santos su sexta victoria del certamen para llegar a 21 unidades, dos más que el Monterrey, al que envió al cuarto escalón.

Atlas llegó a ocho partidos sin perder al superar por 1-0 al Puebla con un gol de Aldo Rocha, que subió al equipo al sexto lugar con 18 puntos, los mismos del Toluca, que perdió el domingo 0-2 con Pachuca y aparece en el quinto escaño por mejor diferencia de goles.

En otros partidos, el viernes Pumas sacó un empate en casa del FC Juárez con un gol de Juan Ignacio Dinenno, el sábado el Mazatlán le ganó por 2-1 a Tigres y el domingo Querétaro aventajó por 2-1 al San Luis.

El lunes, el campeón León subió del penúltimo al decimocuarto lugar al derrotar por 3-1 al Necaxa con goles del costarricense Joel Campbell, el argentino Santiago Colombatto y el ecuatoriano Ángel Mena. Por el Necaxa descontó el argentino Maxi Salas.

El torneo continuará de jueves a lunes próximos con los partidos Pachuca vs Tigres, el jueves; Necaxa vs Juárez y Mazatlán vs América, el viernes; San Luis vs Pumas, Cruz Azul vs Atlas y Xolos vs Querétaro, el domingo y Toluca-Puebla, Santos Laguna vs León y Monterrey vs Chivas, el domingo.

Chivas se encuentra fuera de la zona de repechaje, mientras que otros equipos eliminados al momento son León, Pachuca, Pumas, Pumas, FC Juárez y Necaxa.

Tabla general del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX

Nomenclatura

JJ (Juegos Jugados), JG (Juegos Ganados) JE (Juegos Empatados), JP (Juegos Perdidos), GF (Goles a Favor), GC (Goles en Contra), Dif (Diferencia de Goles), PTS (Puntos)

*Los Clubes clasificados en las posiciones 1, 2, 3 y 4 se ubicarán directamente en la fase de Cuartos de Final

**Los Clubes clasificados en las posiciones 5, 6, 7 y 8 jugarán en condición de local en los partidos de Reclasificación Local

***Los Clubes clasificados en las posiciones 9, 10, 11 y 12 jugarán en condición de visitante en los partidos de Reclasificación Visitante

