Atlas sufre de ineficiente delantera en el Guard1anes 2020

Normalmente, en el argot futbolero se dice que cuando un delantero no logra encontrar el gol, tiene la "pólvora mojada", sin embargo con el Atlas esta situación no aplica, ya que Grupo Orlegi se hizo de los servicios de dos centros delanteros que hoy en día poseen "pólvora corriente", ya que entre Ignacio Jeraldino y Javier Correa suman un gol en los siete partidos del actual torneo, siendo el ex jugador de Santos Laguna el titular y el único que ha marcado en el Guard1anes 2020.

De entrada, Ignacio Jeraldino acumula 16 partidos jugados desde que llegó al futbol mexicano para el Atlas en el Torneo Clausura 2020, suma 966 minutos y lo más alarmante para los Zorros, tiene solamente dos goles anotados, cuando se supone que es el hombre gol del equipo, es decir, suma un gol cada 483 minutos; además ha caído en indisciplinas al ser amonestado en cinco ocasiones y para este Guard1anes 2020 fue relegado a la banca, aunque suele entrar de cambio en prácticamente todos los encuentros.

Por su parte, Marcelo Javier Correa, quien llegó a los Zorros en el Apertura 2019 procedente de su "hermano mayor" Santos, tiene tres torneos en Guadalajara y una Copa MX, sumando 31 partidos con la casaca rojinegra, es decir, mil 864 minutos en el terreno de juego, según la Liga MX.

La desgracia para los rojinegros es que solamente tiene cinco goles anotados en su estancia en territorio tapatío, por lo que ha conseguido un tanto cada 373 minutos, una cifra paupérrima para un jugador que hoy es titular en el equipo de Diego Cocca y que están puestas las esperanzas de gol en sus espaldas.

Hoy, el goleador del equipo se llama Ignacio Malcorra, autor de dos anotaciones, seguido por Renato Ibarra, Javier Correa, Édgar Zaldívar y Luciano Acosta, con un gol cada uno, lo que suma los seis tantos que tienen los Zorros en el actual certamen y solamente Correa es centro delantero nominal.

OF