Atlas quiere otro refuerzo

Según el Reglamento de Competencia de la Liga MX en su Artículo 31, se estipula que el cierre de registros para traspasos internacionales será el próximo miércoles 22 de septiembre a las 17:00 horas, por lo que los rojinegros del Atlas están prestos a aprovechar esa oportunidad.

Y es que a pesar de la buena temporada que están teniendo hasta la Jornada 8 del Apertura 2021, Diego Cocca quiere sumar a un jugador más a su plantel para dejarlo lo más completo posible y ahora sí, pelear por algo importante y el objetivo es Aníbal Chalá, quien no ha tenido minutos con el conjunto de Toluca.

Ante esto, el Artículo 37 marca que en esa fecha podrá darse el cambio de jugadores dentro clubes de la misma Liga MX, siempre y cuando “no haya jugado (estar como jugador suplente, sin ingresar al terreno de juego como sustituto o no contemplado en la hoja de alineación) con el club anterior durante algún partido oficial del torneo”.

Sobre esta situación, el timonel Diego Cocca señaló que están a la espera de poder tomar esa decisión, la cual se hará oficial entre hoy y mañana.

“Todavía no se ha cerrado el mercado de pases, tenemos la posibilidad de traer a varios, o sea, a mí me gusta traer a buenos jugadores que quieran venir y que no tengamos esa característica, así que vamos a analizarlo bien y si está dentro de las posibilidades, tomaremos la decisión, porque todos los que hemos traído fueron muy pensados, muy analizados y este no va a ser la excepción”, comentó Cocca.

Chalá jugó para el Dijon de la Liga 1 de Francia a préstamo, una vez que terminó el convenio, regresó a Toluca, pero no está en los planes de Hernán Cristante, por eso es que está abierta la negociación.

